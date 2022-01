El teniente alcalde de Bormujos, Manuel Romero (Cs), ha sido citado ante el juez por una supuesta contratación a dedo. Así lo ha anunciado la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bormujos, Lola Romero, que denunció la contratación sin proceso de selección de patrullas informativas de voluntarios durante la pandemia de la covid-19.

Junto al concejal del PP en el Ayuntamiento, Luis Paniagua, ha explicado que la citación está motivada por la querella presentada por el PP ante las presuntas irregularidades cometidas. Según ha recordado Lola Romero en rueda de prensa, el Ayuntamiento creó las patrullas de voluntarios que «de voluntarios no tenía nada».

La portavoz popular ha manifestado que el servicio se pintó como gratuito «engañando a los vecinos en el peor momento de la pandemia» dado que supuso un coste de más de 42.000 euros para las arcas municipales «para colocar afines y amigos del gobierno local».

«Se inventan un servicio para enchufar y lo hacen al margen de la ley, tal y como lo apunta un informe del interventor municipal fechado el pasado 10 de marzo de 2021», ha explicado Lola Romero subrayando que se alerta de la falta de un proceso de contratación en las citadas patrullas. «Ni el alcalde ni el teniente de alcalde de Bormujos han dado explicaciones públicas», ha censurado.

Ausencia de un proceso de selección

«No me voy a quedar de brazos cruzados ante el saqueo político de Bormujos», ha insistido la portavoz recordando que el PP presentó una querella en los juzgados para esclarecer lo ocurrido. «Será el próximo 22 de febrero cuando Manuel Romero acuda a los juzgados para explicar cómo fue posible el fraccionamiento de contrato y la ausencia de procedimiento de contratación como recoge el interventor», ha añadido Lola Romero.

Pleno municipal de Bormujos antes del confinamiento. Foto de archivo.

Además, la portavoz popular ha informado de la existencia de un informe elaborado por el despacho de abogados que defiende jurídicamente al Ayuntamiento. «El documento va contra el informe del interventor municipal que señala las irregularidades -ha continuado- lo que evidencia el abuso de poder del alcalde, el socialista Francisco Molina, y podría ser un presunto delito de malversación de fondos públicos».

Desde el PP, ha insistido la portavoz, «no vamos a consentir que las irregularidades municipales para el beneficio personal sean el pan de cada día en Bormujos». «Voy a defender Bormujos por encima de todo porque este municipio no merece un Gobierno cuya gestión está bajo sospecha. Me voy a dejar la piel por Bormujos porque ningún vecino, sea votante del PP o no, se merece a un alcalde como Molina», ha zanjado.