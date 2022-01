El Sorteo de la ONCE reparte 350.000 euros en Coria del Río. La lotería de «los cupones» , como se conoce más popularmente al azar de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, ha recaído este miércoles en la localidad aljarafeña. En concreto, según informan varios medios locales, en la calle Huerta Estrella.

Así, la ONCE ha agraciado con 35.000 euros cada uno de los diez billetes que ha vendido Francisco José García en Coria del Río. García que lleva vendiendo cupones e ilusión desde 2019 en la zona que se conoce en el municipio coriano como el «Polígono» y este miércoles los pisos colindantes no saben cómo agradecerle su labor. En total, 350.000 euros que la ONCE deja en Coria del Río justo en una cuesta de enero en la que las ayudas extras son bienvenidas como agua de mayo.

Dedicación a sanitarios

El cupón del sorteo de la ONCE del 12 de enero estaba dedicado al Hospital Universitario de León, dentro de la serie monográfica que la ONCE dedica a los principales hospitales españoles, y ha repartido otros 350.000 euros en Málaga, 245.000 euros en Cádiz, y 35.000 euros respectivamente en Puerto Real (Cádiz) y Torremolinos (Málaga), por lo que ha repartido en total 1.015.000 euros en premios mayores entre las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga. El resto de premios del sorteo de este miércoles han ido hasta Baleares, Canarias y la Comunidad de Murcia.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.