Decenas de personas se concentraron anoche en el Águila para condenar la violación sufrida por una mujer junto a la ermita del Águila recientemente. De esta manera se solidarizaron con ella. Denuncian que «no es un hecho aislado o puntual, ya que los porcentajes de delitos de naturaleza sexual llevan siendo altos durante años en Alcalá de Guadaíra según las estadísticas de criminalidad del Ministerio del Interior».

Insisten en que «los delitos de naturaleza sexual no son crímenes contra los que no se puede hacer nada más que asumirlos con triste resignación. No son delitos ante los que debamos quedarnos calladas». Por ello desde esta Plataforma 8 de marzo, llaman la atención de las administraciones públicas en Alcalá de Guadaíra y exigen «el apoyo decidido a esta y a todas las supervivientes».

También piden un plan de intervención para erradicar los delitos sexuales, un mapa de puntos y horarios críticos en los que han tenido lugar este tipo de delitos y el desarrollo de un protocolo social que dé herramientas a las perdonas para enfrentarnos a estos delitos.

Por otra parte, reclaman una campaña de divulgación específica en el municipio contra los delitos sexuales y la convocatoria del Concejo de Igualdad en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, aún pendiente de constituir.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un varón de 21 años de edad como presunto autor de un delito de violación en Alcalá de Guadaíra. Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 19 de enero, en una zona solitaria en las inmediaciones del Santuario del Águila. La mujer se encontraba sola, sentada en un banco mientras paseaba a sus perros.

En un momento se acercó a ella un hombre, que le era conocido al tratarse de un vecino de la localidad, y que después de pedirle un cigarro le propinó un fuerte golpe en la espalda para acto seguido desgarrarle la ropa y cometer la violación.

Inmediatamente agentes pertenecientes a la Unidad de la Familia y la Mujer de la comisaría de Alcalá tuvieron conocimiento de estos hechos, iniciaron una investigación que concluyó con la identificación y posterior localización del presunto autor la mañana del día 21 de enero en una casa abandonada situada en la urbanización Las Tinajas de Alcalá.

El hombre al que le constaban 13 detenciones anteriores por diferentes delitos como robo con fuerza, robo con violencia y abusos sexuales fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial quien ha decretado su ingreso en prisión.