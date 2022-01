Colas interminables, falta de atención, despidos: las asociaciones de vecinos de Alcalá de Guadaíra han convocado protestas en la ciudad contra la deriva de la sanidad pública y el colapso de los centros de salud de la ciudad.

Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de Alcalá de Guadaíra Alguadaíra han convocado a la población alcalareña a participar de las concentraciones que se van a realizar en el mes de enero a las puertas de los Centros de Salud de Alcalá para denunciar la situación actual de colapso de la Sanidad Pública que impide el normal desarrollo de la atención sanitaria de primera necesidad y perjudica la salud de la ciudadanía además de apoyar al escaso y maltratado personal sanitario.

Denuncian que es insostenible la situación actual de interminables personas haciendo colas durante horas para un simple trámite, en muchísimos casos, lógicamente enfermas y/o débiles por avanzada edad o con problemas de movilidad que intentan ser atendidas por su médico sin éxito o con semanas de demora incompatibles con las necesidades de cualquier enfermedad. Desde la Federación han señalado que los alcalareños no se van a quedar callados, sino que van a reivindicar no sólo sus derechos sino también su dignidad, porque este trato, afirman, no es ni adecuado, ni justo, ni digno.

En un comunicado han señalado que la actual situación de pandemia debe llevar a organizar la Sanidad Pública de forma que se eviten aglomeraciones, máxime en ámbitos propensos a contagios de éste y otros virus y enfermedades, y no precisamente a que éstas se potencien por la mala gestión administrativa que no utiliza recursos que eviten desplazamientos, incomodidades y peligros, como el uso de la atención telefónica y los trámites digitales, actualmente inútiles en la realidad del día a día, añaden.

Desarrollan también que es imprescindible una mayor agilidad en las citas presenciales con los médicos de familia. El retraso en esta atención, más allá de los casos de Covid-19, está minando la salud de muchas personas enfermas crónicas que necesitan su medicación, y en la detección y tratamiento de enfermedades, algunas de las cuales pueden ser graves o mortales para la población.

En plena pandemia se han despedido a más de 8.000 sanitarios en noviembre, y en el próximo mes de marzo habrá 12.000 despidos más; hay listas de espera de 20 días en atención primaria y de meses y meses en especialistas; los centros de salud están cerrados por la tarde y están empezando a carecer incluso de vacunas de la gripe, concretan.

No obstante, han querdo destacar y trasmitir su apoyo al personal administrativo, sanitario y de servicios de los centros sanitarios, que son otras víctimas de la falta de previsión y prioridad de la Consejería de Salud en este servicio de primerísima necesidad para la ciudadanía. El personal, que es el que da la cara ante la ciudadanía, es progresivamente más escaso y está maltratado ante el exceso de trabajo y la presión de la demanda sanitaria actual, cuando debería ser todo lo contrario, cierran.

Por todo ello, bajo los lemas ‘No a más recortes en Sanidad Pública’, ‘No a más despidos. Sí a más contrataciones de personal sanitario y administrativo’, ‘No a tantas lista de espera en atención primaria y de especialistas’ y ‘No a la saturación de los Centros de Salud y Urgencias’, han convocado el siguiente calendario:

Lunes 17 de enero (11 horas) en el Centro de Salud Don Paulino

Lunes 24 de enero (11 horas) en el Centro de Salud Nuestra Señora de la Oliva

Lunes 31 de enero (11 horas) en el Centro de Salud del Campo de las Beatas

Desde la organización de las protestas se ha rogado a los participantes el uso de mascarillas y la distancia de seguridad.