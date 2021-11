La construcción del nuevo IES de Alcalá de Guadaíra está sufriendo contratiempos por el desabastecimiento de material. Este problema se debe, fundamentalmente, según ha indicado la Agencia Pública Andaluza de Educación al periódico local La Voz de Alcalá, «a la subida de precios de las materias primas».

También han explicado desde la Junta que han surgido «imprevistos» en la obra. No obstante, no han especificado en qué consisten estos desajustes. También insisten en que las obras no están paralizadas administrativamente, aunque el ritmo de trabajo, ha disminuido por la falta de materiales. Asimismo, en la Junta esperan que el problema se resuelva a la mayor brevedad y la construcción continúe con normalidad.