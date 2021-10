Manuel Jesús Roldán y Javier Hermida presentaron este lunes en su instituto, el IES Albero de Alcalá de Guadaíra, ‘Los muertos del profesor’, un libro que recoge 50 relatos de terror escritos por el primero y «certeramente ilustrados» por el segundo.

El acto de presentación ha sido presenciado por los alumnos de 2º de bachillerato del instituto, quienes han disfrutado «de una charla muy amena y distendida» con los autores, según cuenta el IES Albero. Se trata de una colección de relatos que «cualquier persona que haya pasado por sus aulas, bien como parte del alumnado, bien como docente, debe tener en su biblioteca», aseguran.

Sobre el proyecto, Roldán y Hermida cuentan que «surgió como tantos otros, de una charla casual en un recreo cualquiera y que ha culminado con este fantástico libro». El lugar escogido para su presentación «no podía ser otro», ya que el IES Albero es el lugar en el que «se han fraguado las historias, 50 relatos que han salido de sus aulas, de sus pasillos, de su ascensor, de sus pupitres y sillas…».

«También hoy hemos podido confesar nuestros temores, nuestros miedos, nuestras pesadillas, algunos comunes a profes y alumnos, desde los más clásicos hasta los otros, los más nuevos, provocados por esta pandemia que nos ha tocado vivir… Este libro lleva un pedacito de nosotros, quién sabe quiénes hemos servido de inspiración para algunos de ellos…», expresan desde el centro educativo.

Palabras de agradecimiento

Como ex alumno del IES Albero, Manuel Jesús Roldán ha dedicado unas palabras de agradecimiento en su página personal de Facebook tras la presentación del libro.

«Dicen que se debe volver al lugar donde se fue feliz. En el IES Albero Alcalá de Guadaíra hemos presentado ‘Los muertos del profesor’ con la compañía del autor de las ilustraciones Javier Hermida. Emotiva acogida. Satisfacción por tanto cariño. Esta previa no podía ser en otro lugar. El libro no podía tener otra dedicatoria. Gracias. Ex corde.», concluía el autor.

