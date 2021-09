Los bomberos de Alcalá de Guadaíra siguen trabajando este lunes en la extinción del incendio de grandes dimensiones declarado en la tarde del domingo en la nave de una empresa de reciclado situada en el polígono La Red, junto a la A-92. Los bomberos han trabajado toda la noche y siguen allí presentes para asegurar la extinción total del fuego, que ya quedó controlado el domingo por la noche.



Estiman que tendrán que estar allí presentes al menos durante dos o tres días para sofocar totalmente el fuego debido a la gran cantidad de material combustible que se acumula en la nave siniestrada. No hay que lamentar daños personales.



El incendio se declaró este domingo sobre las 19.20 horas. Generó una gran columna de humo visible desde kilómetros de distancia. Al lugar de los hechos acudieron el cuerpo de extinción de incendios de Alcalá de Guadaíra, Sevilla, Mairena del Alcor, Arahal, Utrera y Sanlúcar la Mayor. El trabajo de los profesionales consiguió delimitar el perímetro del fuego y que no se extendiera a las naves de los alrededores. Sobre todo preocupaba la presencia justo al lado de un concesionario con más de cien camiones, que no se vieron afectados.



Después de tres horas lograron controlar el incendio sin que se extendiera a otras instalaciones contiguas, pero la extinción total llevará varios días. En la nave siniestrada, tanto en el interior como en el exterior, se acumulaba gran cantidad de material muy inflamable como plásticos y papel.



El Gobierno municipal del Ayuntamiento ha destacado la labor de los bomberos “que han actuado con gran eficacia, rapidez y profesionalidad evitando la propagación del incendio más allá de la nave en la que tuvo su origen, lo que hubiera multiplicado los daños”. De esta forma, el ejecutivo local ha mostrado su agradecimiento a los profesionales de la ciudad y también a los que acudieron desde otras localidades para ayudar en la extinción.

