El Ayuntamiento de Alcalá celebra por error “los 41 años del Estatuto de Autonomía”

La vicepresidenta de la Diputación y alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez, parece desconocer la historia reciente de Andalucía. Sólo así puede explicarse que la regidora alcalareña comentase este domingo en sus redes sociales, en el marco de la celebración del Día de Andalucía, que rendía homenaje a la bandera (andaluza) “cuando se cumplen 41 años del Estatuto de Autonomía”. Sin embargo, esta efemérides tendrá lugar dentro de dos años. Hasta el 20 de octubre de este año no se cumplen los 40 años del referéndum del estatuto, celebrado en 1981, y no los 41 celebrados por el gobierno local.

El hito histórico que se celebró este 28 de febrero fue el 41 aniversario del referéndum de Autonomía, o en todo caso, los 40 años de la Asamblea de parlamentarios celebrada en Córdoba que aprobó el proyecto de Estatuto de Autonomía. Sin embargo, Jiménez habla erróneamente de una celebración que no sólo no está próxima, sino que ni siquiera ha cumplido las cuatro décadas.

Este error histórico corresponde a un desconocimiento más que a un lapsus. En la nota de prensa posterior al acto, el gobierno municipal caía en el mismo error: “Alcalá de Guadaíra conmemora el Día de Andalucía con un acto institucional en el patio del consistorio presidido por la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, los portavoces y miembros de la Corporación municipal y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para rendir homenaje a la Comunidad Andaluza cuando se cumplen 41 años del Estatuto de Autonomía”.

Ni el gobierno ni el PSOE detectan el error

Sin embargo, el error de la edil alcalareña no es solo suyo. A su publicación, y a la nota de prensa remitida por el Ayuntamiento y publicada en la web municipal, le siguen las interacciones en redes sociales, no sólo del resto del gobierno local, incluido el portavoz socialista, Jesús Mora, sino también la propia agrupación del PSOE. Es decir, no sólo la alcaldesa se ha inventado una celebración, si no que nadie ha reparado en un error histórico de bulto.

Esta información forma parte de la historia reciente de Andalucía. Aparece recogida en los libros de historia y en las webs oficiales del Parlamento y de la Junta de Andalucía. También se recoge con detalle en el preámbulo del Estatuto de Autonomía.

Himno erróneo y protocolo

El grave error histórico no fue el único protagonista, sino que también durante el acto institucional los fallos en el protocolo hicieron chirriar el acto. Un año más el himno de Andalucía que se reprodujo no fue la versión oficial del mismo, y que señala la Junta de Andalucía en su web y en las sucesivas normativas autonómicas que recogen las características y usos de los símbolos de la comunidad.

Asimismo, celebrado en el patio del Consistorio alcalareño culminó, para sorpresa de algunos, con el Himno de España, a diferencia de todos los actos institucionales por el Día de Andalucía, donde el único himno que se interpreta es el andaluz, al ser el día de la comunidad.

Un repaso a la historia

En el preámbulo del Estatuto de Autonomía se hace un repaso histórico al proceso autonómico, desde los antecedentes hasta su culminación. En él se recuerda que «el primer texto que plasma la voluntad política de que Andalucía se constituya como entidad política con capacidad de autogobierno es la Constitución Federal Andaluza, redactada en Antequera en 1883. En la Asamblea de Ronda de 1918 fueron aprobados la bandera y el escudo andaluces».

Durante la II República el movimiento autonomista cobró un nuevo impulso. En 1933 las Juntas Liberalistas de Andalucía aprueban el himno andaluz, se forma en Sevilla la Pro-Junta Regional Andaluza y se proyecta un Estatuto. Tres años más tarde, la Guerra Civil rompe el camino de la autonomía al imposibilitar la tramitación parlamentaria de un Estatuto ya en ciernes. Esta vocación de las Juntas Liberalistas lideradas por Blas Infante por la consecución del autogobierno, emergió años más tarde con más fuerza y respaldo popular.

Referéndum de Autonomía del 28-F

Las manifestaciones multitudinarias del 4 de diciembre de 1977 y el referéndum de 28 de febrero de 1980 expresaron la voluntad del pueblo andaluz de situarse en la vanguardia de las aspiraciones de autogobierno de máximo nivel en el conjunto de los pueblos de España.

El 28 de febrero de 1980 el pueblo andaluz acudió a las urnas en el Referéndum Autonómico, que triunfó afirmativamente en siete de las ocho provincias andaluzas, pero no alcanzó el techo legal en Almería por las durísimas condiciones pactadas por PSOE y UCD. No obstante, la clara voluntad autonómica del pueblo andaluz provocó un amplio debate político que permitió desbloquear el proceso e incorpora a la provincia almeriense al proceso autonómico.

Asamblea de Parlamentarios en Córdoba

Padres del Estatuto de Autonomía | Pablo Juliá

Justo un año más tarde, el 28 de febrero de 1981, la Asamblea de Parlamentarios de Andalucía se reunió en Córdoba para analizar el proyecto de Estatuto de Autonomía. El 1 de marzo, tras dos jornadas de debate, los diputados aprobaron por mayoría el llamado Estatuto de Carmona. En esa localidad sevillana los siete miembros de la Comisión Redactora, terminaron el proyecto el 12 de febrero. Los padres del Estatuto de 1981 fueron Ángel López, Miguel Ángel Pino y José Rodríguez de la Borbolla, del PSOE; Carlos Rosado y Pedro Luis Serrera, de UCD; Javier Pérez Royo, del PCA, y Juan Carlos Aguilar, del PSA.

Referéndum de aprobación de Estatuto de Autonomía

El 20 de octubre de 1981 los andaluces dijeron sí en las urnas al proyecto de Estatuto de Autonomía. El 20 de diciembre de ese mismo año, el texto continuó su proceso de aprobación. El 17 de diciembre, el Estatuto fue ratificado por el Congreso de los Diputados. El día 23 por el Senado y el 30 es sancionado por el Rey.

Desde ese momento, Andalucía dispone del instrumento legal para poder desarrollar su plena autonomía. Una de las principales preocupaciones de los andaluces es el paro. Ese año, según la Encuesta de Población Activa, es del 20,04%, siete puntos por encima de la media nacional.