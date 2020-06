El efecto George Floyd en Reino Unido

El asesinato de George Floyd ha removido Occidente, principalmente a países con un racismo latente estructural, desde EEUU hasta Australia, pasando por Andalucía y el Viejo Continente.

Los paralelismos de otras minorías negras, asiáticas, gitanas…se han visto reflejados en ello. Otra vez vemos cómo el trato no es ni igualitario ni equidistante según el color de piel, el dinero en la cartera, la ropa, la fluidez del idioma y otros aspectos. El racismo va de la mano del clasismo, ya que promociona y justifica el ascenso social por el cutis antes que por el cerebro. El contacto (palanca, enchufismo, dedocracia…) en vez del mérito. Y por eso aún seguimos teniendo los mismos problemas desde hace mucho tiempo.

“Swing low, sweet chariot

Coming for to carry me home

Swing low, sweet chariot

Coming for to carry he home”

Muchas de las mejoras aplicadas para la erradicación de este problemaapenas han influido en la sociedad. Vemos más personajes de diferentes razas ocupando puestos importantes, pero solo llegan a ser cuotas étnicas, lo que en redes sociales se llama postureo.

Después de la WWII Reino Unido emplaza a los ciudadanos de las islas del Caribe y territorios dependientes asiáticos a reconstruir el país. Esas personas llegan con pasaporte británico, pero no se les llega a considerar ciudadanos de propio derecho.

Es curioso cómo la población negra en London se llama así misma británica, pero la blanca se autodefine como inglesa.El término inglés e Inglaterra hasta mediados de los años 60 era equivalente a Reino Unido. Incluso hoyse confunden en las relaciones internacionales.

Con la universalización de servicios como la sanidad (NHS) y la educación, el concepto de inglés se refiere al idioma, el cual,como el español, es universal; sin embargo, a día de hoy, la definicióninglés designa a los habitantes de Inglaterra, pues la transformación del Imperio en Estado plurinacional ha sido su vía de supervivencia, aceptando las realidadesque conviven bajo la Unión Jack, notanto las decisiones políticas y poniendo más énfasis en la supremacía inglesa sobre el resto, de ahí la falta de aceptación de este hecho porlas minorías o por las personas de otros territorios del Estado o bajo soberanía británica.

“I looked over Jordan and what did I see

Coming for to carry he home

A band of angels coming after me

Coming for to carry me home”

Un gibraltareño se siente británico, peronoinglés. Un escocés, galés o norirlandés puede aceptar el término británico, pero nunca el inglés.

En el Mundial de fútbol de 1966 eran más visibles las banderas de Reino Unido que la de Inglaterra, siendo el mayor hito la Selección de fútbol Inglesa, ya que eran sinónimas socialmente e identificaban la Nación Inglesa como predominante en el Estado Británico.

Un detalle fueron las dos mascotas del Mundial 1966 y la Eurocopa de 1996, prácticamente iguales, pero la primera con la Unión Jack ( World Cup Willie) y la segunda con la vestimenta de Inglaterra( Goaliath). Hay que decir que todos los encuentros solo se disputaron en Inglaterra.

RFU( RugbyFootballUnion) lleva mucho tiempo contando como himno oficioso la canción “Swing low, sweetcariot”. Y son muchos los videos en los que se puede observar a los fans cantándola, como en 2003 cuando se proclamaron campeones del mundo. La Federaciónreconoceahora:

“We were unaware of the spiritual origins”

Dicha canción tiene su origen en estudiantes de FiskUniversity de EEUU, la primera universidad negra de aquel país, que hicieron un tour por Reino Unido y Europa. Cantaban a su pasado reciente esclavista, como todo símbolo es perceptible de ser trastocado, los aficionados y la RFU la integraron emblemáticamente y la asimilaron dándole un carácter inglés al relacionarla con un juego con bebidas alcohólicas donde te emborrachas literalmente.

“Swing low, sweet chariot

Coming for to carry me home

Swing low, sweet chariot

Coming for to carry me home”

Desvirtuaron así la naturaleza de su nacimiento y la labor de esa institución. Por tal motivo, con los hechos acontecidos, aunque la canción ha sido adaptada y modificada varias veces, la han retirado como parte identitaria de la RFU.

A las generaciones de caribeños que nacieron, se criaron, trabajaron y murieron como el resto de ingleses, no se les considera como tal, incluso ellos mismos no llegan a situarse cómodamente porque se percibe como elstatus del amo.Prefieren identificarse como british, al fin y al cabo, es lo que dice su pasaporte (No existe DNI) y con el adjetivo de West Indies o concretamente la isla de sus ascendentes (jamaicano, neogranadino, Santa Lucia…)

Otro reflejo de ello son los datos de paro, los jóvenes negros llegan a tener niveles elevadísimos, cuatro veces más alto al de los otros ingleses, los asiáticos tienen un nivel ligeramente inferior pero tres veces más alto que los otros ingleses.

Si eres negro en Reino Unido tienes el 50 % de probabilidades de ser pobre y muchas de ser detenido, interrogado o cuestionado por la policía en mitad de la calle, haciendo controles de drogas, de armas, o de actos de vandalismo…

“If you get there before I do

Coming for to carry me…”Swing Low, Sweet Cariot deThe Fisk Jubilee Singers

BAME ( Black And MinorityEthic) es la organización británica para la inclusión, la denuncia, el asesoramiento social y laboral para las minorías étnicas. Fue creada para integrar a estos grupos de personas que desgraciadamente componen los sectores más marginales del Estado.Intenta tejer una red de asociacionismo, soporte para PYME, ayudas sociales para hogares con problemas y la integración laboral.Uno de los problemas con los que se encuentra es el techo de cristal, y la patrimonización inducida de ciertos trabajos para estas minorías. Con todo ello, hoy tenemos al Mayor of London, SadiKhan(equivalente a Pte de Andalucía) e incluso por un tiempo, Valerie Amos fue la primera negra en ser parte del CabinetMinister, asesora del Prime Minister, y Leader of theHouse of Lords.

El eco de la muerte de George Floyd junto a las protestas y el derribo de estatuas de esclavistas han hecho reaccionar a Church of England (CoE)y al Bank of England(BoE).Ambos han pedido perdón por sus actos en ese sentido durante siglos. Es un gesto.

Esto incluye a la monarquía, ya que la Papisa de CoE es la reina.Desconozco si este gesto tiene la intención de congraciarse con esos millones de súbditos y/o para escurrir el bulto causado por la implicación de uno de sus hijos en el Caso Epstein, quizás por ambos.

Hace un tiempo, el Presidente Mexicano dijo que tanto la Monarquía Española de Felipe VI, junto con la Iglesia Católica de Francisco I y el Gobierno Federal Mexicano (él mismo) debían pedir perdón por la Conquista de 1519 y sus acontecimientos, dando la misma responsabilidad a los actores políticos por igual. Los dos segundos lo hicieron ipso facto, pero Felipe VI, arropado por los de siempre y los imperialistas de espíritu, se negó rotundamente. Otro error en su torpe y corrupto reinado (sea partícipe o no, es consciente y conocedor de lo que se va a Suiza, con y para quien).

“Losttheplot”

Hubiera sido un gesto, pero las acciones van ligadas a un relato y cuando tienen credibilidad desde la cima son más influyentes, de lo contrario dan argumentos a los fascistas, clasistas y otros grupos supremacistas para refutarlo.

“BuggerAll”

Greene King y la aseguradora LLoyds van a donar una cuantiosa suma, según ellos, hacia BAME para garantizar una efectividad progresiva en sus acciones.

¿Os imagináis a la familia que creó y gestionóAbengoa pidiendo perdón y haciendo una donación a los familiares que construyeron el Canal de los Presos en el Bajo Guadalquivir? ¿O cualquier otra de Andalucía de la misma índole? Eso sí, su Medalla de Andalucía y sus terratenientes en el Consejo de Administración nunca faltaron.

En los detalles se marcan las diferencias. La Historia está para conocerla y corregir a través del presente. Los descendientes no son culpables, pero son responsables en la medida que siguen justificándola.

Me gustaría recordar a dos futbolistas negros andaluces. Bodipo y Lauren. Ambos son naturales de Dos Hermanas. Defendieron a las selecciones deportivas de sus ascendientes por elección propia y por la falta de oportunidades en la Selección Española, ya sabemos que crecer en una cantera fuera de la Meseta resta oportunidades ya de por sí.

Bodipo ha sido miembro de la Selección Andaluza en sus partidos. Ambos deportistas militaron en Primera división varias temporadas, siendo sendos referentes en el Recreativo de Huelva y en el Alavés. Lauren fue Campeón Olímpico, no recuerdo otro en Dos Hermanas, doble Campeón de África, dos Supercopas de España, cuatro FA Cup de Inglaterra, dos Premier League de Inglaterra y Subcampeón de la Europa Champions League. Un palmarés envidiable.

¿Un calle, un centro deportivo, un detallito al menos? Hay futbolistas que tuvieron su homenaje con un palmarés mucho más inferior. Ellos dos son tan nazarenos, sevillanos, andaluces como el que más.

“We are gutted!”

Parece que se nos olvida que en Andalucía, principalmente en las ciudades portuarias, la población negra llegó alcanzar el 10%. En Sanlúcar de Barrameda era hasta el 50%, es decir, la mitad de la población era esclava de la otra mitad.Algunos descendientes se pueden encontrar por esos lugares como era el caso de Doña Dolores González “La Juanillona”.