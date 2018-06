Cospedal y Sáenz de Santamaría lucharán por liderar el PP

Otros tres aspirantes han anunciado su candidatura al congreso del PP de julio: García-Margallo, García-Hernández y Bayo, además de Pablo Casado.

En los últimos días, no obstante, muchos en el PP daban por hecho que se presentaría y algún dirigente de su confianza mostraba públicamente su apoyo a Sáenz de Santamaría, como ha hecho el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, que la semana pasada dijo que el partido necesitaba una renovación profunda que podía encarnar la vicepresidenta durante el gobierno de Rajoy.

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha anunciado que finalmente estará en la carrera para hacerse con la Presidencia del partido y para relevar a Mariano Rajoy.

Así lo ha avanzado durante su intervención frente a la Junta Directiva del PP de Castilla-La Mancha, donde ha estado arropada por decenas de personas –encabezadas por los líderes provinciales del partido–. En su alocución, Cospedal ha querido dejar claro que pone “todo su corazón y todo lo que es bueno para el partido”.

“Desde el momento mismo, me he planteado cuál debería de ser mi determinación para el momento venidero y sobre todo sobre qué fundamentos debería adoptarla. La decisión sólo podría estar basada en la convicción de lo que es mejor para mi partido. Lo primero, el qué hacer, he querido que estuviera despojado de cualquier pretensión personalista”, ha enfatizado.

El nombre de Cospedal eleva a seis los candidatos a la Presidencia del partido, al sumarse a los del exministro García Margallo, el valenciano José Luis Bayo, el vicesecretario del partido Pablo Casado, el diputado por Avila José Ramón García Hernández y la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que tiene previsto anunciar su candidatura este mismo martes.