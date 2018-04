La emotiva carta de de un periodista que lucha contra el cáncer

El periodista madrileño y afincado en Sevilla, Valentín García, ha dado a muchos una lección de entereza. En el momento más difícil de su vida, en plena lucha contra el cáncer, el periodista de Canal Sur ha mostrado su yo más frágil mediante una carta pública al enterarse que su cáncer de pulmón se ha extendido.

El periodista explica que ahora su cáncer está en la hipófisis, una glándula de secreción interna del organismo que está en la base del cráneo y que se encarga de controlar la actividad de otras glándulas y de regular determinadas funciones del cuerpo. “Yo ya había dibujado mi cáncer, tenía una medida, un peso, un color, una duración… Y resulta que el dibujo no vale para nada porque un cáncer no se puede dibujar, chavalote”, dice García en una carta que se ha hecho viral.

Valentín García explica en su carta que tiene miedo: “Tengo miedo, tanto, que miedo me da decir a qué tengo miedo, pero estoy seguro de que no hace falta que lo explique. Ese miedo sí que lo podemos dibujar cualquiera de nosotros”, indica.

También afirma que tiene confianza en los médicos que le están tratando y también en sus familiares y amigos. “Mi primer círculo es infatigable, firme, confortable… es cientos de adjetivos positivos. Y como las ondas en el agua, lo que hace ese primer círculo se va repitiendo en círculos sucesivos que se van situando más lejos de mí pero que actúan y yo lo noto”, señala.

En el final de la carta subraya que no se va a rendir: “Lo que no cambia es el final, porque me voy a curar”.

Este mismo miércoles Valentín García ha colgado en su cuenta de Facebook que ha comenzado “Segundo de Quimio”. “Espero que se me dé mejor que Primero. Enchufado a la máquina pienso en todos los que hoy tienen su quimio o algo relacionado con el cáncer, y en sus familias. Os invito a decir #yomecuro”.