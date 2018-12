El sevillano Famous, ganador de Operación Triunfo 2018

Después de 92 días en la casa, Famous, el joven de Bormujos, finalizó su paso por la academia de Operación Triunfo cantando “And I Am Telling You I’m Not Going”, de Jennifer Hudson. Si ya en 2006 esta canción y el musical del que formaba la banda sonora hacían ganar un Oscar a la ‘American Idol’, ayer fue Famous junto el que alcanzó el premio de ganar Operación Triunfo 2018.

Los pronósticos anunciaban una final muy reñida entre los favoritos del público, Alba Reche y Natalia. El sevillano logró conquistar los 100.000 euros del premio siendo el concursante más votado en la final con un 36 por ciento. Por detrás, Alba Reche, segunda con un 35 por ciento y Natalia para muchos una sorpresa, quedaba tercera con el 29 por ciento.

Operación Triunfo no finaliza aquí, sus seguidores podrán disfrutar de un programa especial en el se elegirá la canción que representará a España en la próxima edición del festival que se celebrará en Tel Aviv el 18 de mayo.

Esta segunda edición del ‘nuevo’ Operación Triunfo, tras varios años en barbecho, no ha estado exenta de polémicas. Desde el ‘mariconadas’ de María y la disputa con Ana Torroja, pasando por el inesperado cambio de profesores con la despedida de Itziar Castro y el regreso a la academia de ‘los Javis’.

Después de los 96 días de aprendizaje en la academía, a los 16 concursantes les queda ahora el trabajo en el exterior. Los ‘triunfitos’ ya organizan la gira con la que recorreran de momento, a Madrid (8 de febrero), Pamplona (3 de mayo), A Coruña (24 de mayo), Barcelona (31 de mayo), Bilbao (1 de junio), Inca (27 de junio), Valencia (29 de junio) y Gijón (21 de julio). Además de las que desvelaron anoche en la final: Sevilla, el 6 de junio,el 22 de ese mismo mes, Palencia y, el 6 de julio en Málaga.