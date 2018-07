Espadas defiende las talas “avaladas por técnicos” en plena vorágine de denuncias y protestas

La campaña municipal de talas y podas del arbolado que el Ayuntamiento hispalense está llevando a cabo, con más visibilidad en las últimas semanas, se ha convertido, sin duda, en el tema del verano y, también, en uno de los de mayor intensidad de la sesión plenaria extraordinaria celebrada este jueves por el Ayuntamiento, con motivo del debate anual sobre el estado de la ciudad.

Los apeos han copado el protagonismo dentro del Salón Colón del Consistorio, con las críticas de Participa Sevilla e IU al Gobierno municipal socialista al que acusan de “inclinarse a la derecha continuando con las políticas del PP” en esta y otras materias y de encerrarse en su “ceguera y soberbia” al no querer escuchar a vecinos, asociaciones y entidades ecologistas, que piden que se paren las talas previstas. Ambos partidos defienden que “hay alternativas” a estos apeos masivos y denuncian que el gobierno del alcalde Juan Espadas está incumpliendo la ordenanza municipal al no publicar previamente los informes técnicos de cada apeo y al no haberlo comunicado en cada caso a los vecinos. El Ayuntamiento ha informado a Sevilla Actualidad que, en efecto, la ordenanza establece como norma que se hagan públicos los informes de los apeos antes de realizarlos. Sin embargo, en caso de que la inspección técnica visual del técnico y las circunstancias constaten que puede haber riesgo inminente de caída, estos informes técnicos de los apeos pueden ser firmados a posteriori. Sevilla Actualidad ha constatado que existe un open data del arbolado,pero no de los apeos, aunque algunos de estos se pueden consultar en la web municipal.

IU, de su lado, ha anunciado este mismo jueves un recurso de reposición contra los últimos contratos adjudicados por el gobierno municipal a varias empresas, por la vía de emergencia, para apear unos 500 árboles al haber detectado en ellos diversas irregularidades.

El recurso de IU se suma a la denuncia ante la Fiscalía anunciada por Ecologistas en Acción y a la del colectivo La Revuelta por incumplimiento de la normativa municipal al respecto, y a las acciones y recogida de firmas de la Red Sevilla por el Clima.

La falta de transparencia e información respecto al apeo del arbolado ha provocado que diversos colectivos ecologistas y vecinos hayan alterado en varias ocasiones el transcurso de la sesión plenaria de este jueves hasta ser expulsados. En paralelo, el grueso de estos colectivos ecologistas unidos en la plataforma “Salva tus árboles” han celebrado una concentración ante el Ayuntamiento, en la Plaza Nueva, en demanda de la paralización de este “arboricidio”.

La respuesta de Espadas ante estas críticas siempre ha sido la misma: las talas se realizan por motivos de seguridad. “Detrás de cada tala hay un informe técnico que avala que es lo más correcto por razones de seguridad”, ha señalado el alcalde este jueves durante el Pleno, recordando la existencia de un Plan del Arbolado que en 2015 ya dictaminó que en la ciudad existían 2.500 árboles en riesgo 4 de peligrosidad por caída de ramas o troncos. El objetivo de este ejercicio es apear 500 de esos árboles, que se sumarían a los 1.600 que ya se han retirado durante el mandato de Espadas. Según señala el Ayuntamiento, esos 2.500 árboles en riesgo 4 conforman tan sólo un 1% de los 200.000 árboles que hay en la capital hispalense.

Espadas también ha recordado que existe un plan para replantar árboles y que en estos años se han plantado 3.000 árboles y que están previstos otros 5.000 para este otoño, por lo que serán 8.000 ejemplares más cuando acabe el mandato.

Las protestas en la calle

Representantes de Red Sevilla por el Clima, de la plataforma Nervión Verde, Equo, IU, Participa Sevilla y varios ciudadanos se han postrado este jueves temprano en la Plaza Nueva reclamando “parar el arboricidio”.

Isaac Sánchez,miembro de la Red Sevilla por el Clima, ha explicado que si bien es comprensible la “intención” del Ayuntamiento a la hora de reducir riesgos sobre la población, la “praxis es errónea”, pues “numerosos expertos” en materia de arbolado “coinciden” en que “el nivel cuatro” de deterioro de un árbol “no tiene por qué conllevar su tala”. Es más, ha expuesto que los profesionales en la materia considerarían que mediante el correspondiente tratamiento, sería posible revertir dicho nivel a otros estadios más permisibles en materia de seguridad y conservación.

Pero para ello, según ha avisado, es necesario “más inversión” pública en materia de mantenimiento y mejora del arbolado, lo que le ha llevado a señalar la falta de recursos propios del área municipal de Parques y Jardines y la excesiva externalización de estas labores en favor de empresas contratadas. Del mismo modo, este portavoz de la Red Sevilla por el Clima ha manifestado que las talas son acometidas conforme a un estudio que se remonta a 2015, es decir de hace ya casi tres años y que no se ha vuelto a evaluar la situación.

“Ha pasado mucho tiempo y las situaciones han variado”, ha alertado, exponiendo que los colectivos reclaman la “paralización de las talas”, una nueva evaluación del plan destinado a eliminar los riesgos sobre la población y la reunión de la denominada como mesa del árbol entre los gobernantes y los agentes sociales y ambientales (reunión que podría ser convocada por el Ayuntamiento para la próxima semana).

Algunos de los colectivos de este movimiento, según expone Issac Sánchez, reclaman incluso la dimisión del director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento hispalense, Adolfo Fernández Palomares.

Fernández defiende el papel de los técnicos y esgrime razones de seguridad

De su lado, ya fuera del Pleno, el director de Parques y Jardines ha señalado que la evaluación de los árboles que se talan no es sólo la del informe de 2015, porque “todos han sido reevaluados por técnicos cada vez que se han ido a apear”. Fernández asegura que la tala es la única alternativa para esos 2.500 árboles, según los expertos consultados por el Ayuntamiento, y que se poda ahora en verano porque así lo han indicado los técnicos, añadiendo que la tala de los árboles no se decide por parte de la empresa que realiza la tala sino que son funcionarios del Ayuntamiento los que valoran y firman estas actuaciones y realizan un informe específico de cada uno de ellos.

Eso sí, Fernández ha admitido “falta de pedagogía” con los ciudadanos a la hora de explicar los trabajos con el arbolado de la ciudad y que la ordenanza municipal permite publicar ‘a posteriori’ los informes de los apeos en casos de actuaciones de emergencia.