Fibes será el escenario de la gala de los Goya el próximo 2 de febrero

El Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) será el escenario de la próxima gala de los Premios Goya, que celebrará su 33º edición en la capital hispalense el próximo 2 de febrero de 2019. Así lo ha confirmado en rueda de prensa este martes el alcalde de la ciudad, Juan Espadas, que lo ha anunciado de manera oficial junto con el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, y el vicepresidente primero, Rafael Portela.

El Cartuja Center (el teatro de la SGAE) y el Teatro de la Maestranza eran otros de los lugares barajados para acoger a los Goya, pero finalmente el escenario será Fibes, cuyo gerente, Jesús Rojas, se ha mostrado pletórico.

El evento, el más importante de la industria cultural española en cuanto a número de participantes e impacto mediático nacional e internacional, tendrá lugar en Fibes, tal como se ha anunciado este martes en un acto en el que también han participado el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez; el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, y numerosos representantes de la industria cinematográfica andaluza, que se han dado cita en el Salón Colón del Ayuntamiento.

El alcalde de Sevilla ha agradecido a la Academia que haya elegido Sevilla como ciudad para celebrar esta 33ª edición de los Goya. “Gracias porque no estaríamos aquí si no fuera porque la academia no hubiera decidido por segunda vez y 18 años después de manera valiente salir de Madrid”, ha señalado Espadas, quien ha asegurado que la Academia “no se arrepentirá de la decisión porque se volcará, no solo el Ayuntamiento y la Junta, que por supuesto, sino sobre todo la ciudad para que todo salga bien, ya que lo tomaremos como un reto personal”.

También ha mostrado su agradecimiento a la industria del cine andaluz por su trabajo en los últimos años. “Tampoco estaríamos aquí si no fuese por el sector y por muchas de las personas con nombres y apellidos que hacen del cine andaluz y del sevillano un lugar de referencia; una comunidad que en el ámbito nacional es un referente con muchos proyectos de futuro y con vitalidad, como pudimos ver recientemente durante la reunión mantenida con el sector para hacer una alianza definitiva ante la ocasión de oro en los próximos meses para el sector, cuando además de los Goya se celebrará la Gala de los Premios del Cine Europeo (EFA)”.

“El día que triunfó ‘La isla mínima’ nos sentimos muchos muy orgullosos de nuestro cine y nuestra gente y ha sido un orgullo ver que esa ceremonia, que es la ceremonia por antonomasia del cine y de la cultura en nuestro país, se vaya a celebrar en Sevilla”, una celebración que “no sería posible sin ese capital humano que aporta la industria del cine sevillano y sin que la ciudad estuviese preparada en equipamientos e infraestructuras”, ha subrayado el alcalde de Sevilla, quien ha destacado que “este tipo de eventos le da a la ciudad un salto de visibilidad muy importante nacional e internacionalmente”.

“Un piedrecita más de este gran cimiento por esta apuesta de cultura que es la gran apuesta de ciudad que estamos intentando construir entre todos y todas”, ha concluido Espadas.

Por su parte, Antonio Muñoz ha destacado que “el evento más importante del panorama cultural español y más mediático se va a desarrollar en Sevilla, un evento con el que sueñan todas las ciudades, por lo que Sevilla se va a convertir en la ciudad de cine”.

“Serán por tanto desde noviembre hasta febrero cuatro meses en los que el cine va a tener un protagonismo especial en nuestra ciudad. Y es algo que no sucede por casualidad, ya que en los últimos meses la ciudad ha acogido los Premios Forqué, los Ondas, los Max, en diciembre la EFA… y como colofón de este trabajo, los Goya serán aquí. Espero que este gota a gota nos deje ver que el vaso está bastante lleno y nada es por casualidad”, ha añadido Muñoz, quien ha apuntado que el evento supondrá un impacto económico de 5 millones de euros en la ciudad.

Por último, el presidente de la Academia, Mariano Barroso, ha destacado que la elección de Sevilla para acoger la próxima Gala de los Goya ha sido por unanimidad. “No hubo dudas, la apuesta era muy firme. Sabemos que es muy importante ir a los sitios en los que nos quieren y no a los que no nos quieren”, ha bromeado, además de añadir que “que nos quieran en Sevilla puntúa muy alto y que apuesten tan fuerte por el cine español nos halaga”.

“Sevilla es un centro neurálgico de cine y se están haciendo muchas producciones. Ha habido varias ciudades interesadas pero no todas reúnen las condiciones para acoger la gala”, ha puntualizado.

Esta será la segunda vez en la historia de los Premios Goya en la que su gala salga de Madrid para celebrarse en otra ciudad española. La primera vez fue en Barcelona, el 29 de enero del año 2000, y la gala fue presentada por Antonia San Juan.

La de 2019 en Sevilla será presentada por Andreu Buenafuente, que ya dirigió la ceremonia de las galas en 2010 y 2011, y Silvia Abril.