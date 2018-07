Cs acusa al PSOE de “ser cómplice” del vandalismo y la venta ilegal en la Plaza de España

Javier Millán, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, ha insistido este jueves en el “deterioro” que padece en varios aspectos la monumental Plaza de España, legado de la exposición iberoamericana de 1929, declarada bien de interés cultural (BIC) y perteneciente al Estado, avisando de que el Gobierno local socialista “se ha hecho cómplice de los destrozos y la venta ilegal” en este enclave especialmente visitado por turistas.

Millán ha visitado de nuevo la Plaza de España, donde ha recordado que Cs lleva “tiempo denunciando el deterioro de este emblema de la ciudad, consecuencia de la inacción del alcalde del PSOE, donde se pueden ver pintadas, pasamanos destrozados que nunca se arreglan y azulejos rotos fruto del vandalismo, además de vendedores ilegales que campan a sus anchas”, en un monumento de titularidad estatal que “es una parada obligada para los miles de turistas que visitan la ciudad” y que ha sido seleccionado como el segundo más valorado del mundo por el referente internacional de viajes TripAdvisor.

“Por esta razón, llevamos una propuesta al pasado pleno para dar al conjunto monumental la importancia y el trato que se merece”, ha recordado Millán, que ha lamentado que “el PSOE se haya podemizado y haya hecho caso a los radicales de izquierda, votando en contra del mantenimiento, vigilancia 24 horas y la lucha contra la venta ilegal en la Plaza de España, que daña la imagen de la ciudad y provoca un grave perjuicio a los comerciantes que pagan religiosamente sus impuestos”.

Así, ha exigido al alcalde que “sea valiente y aborde la situación de la Plaza de España, visible a todas luces”, denunciando la posición del gobierno socialista que va “en contra de la ciudad de Sevilla” e insistiendo para finalizar en la apuesta de Ciudadanos por “poner en valor la Plaza de España, dedicando todo el esfuerzo necesario con una partida presupuestaria específica para mantenerla y conservarla, incluyendo vigilancia durante todo el día para acabar con el vandalismo y luchar contra la venta ilegal”.

El Ayuntamiento se niega a “privatizar” y a “cerrar” el espacio

De su lado, el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, ha acusado a Ciudadanos de promover la privatización y el cierre de la Plaza de España “lanzando una imagen catastrofista de su situación, con el objetivo cada vez más claro de defender los intereses de quienes quieren privatizar el espacio, cerrarlo al público y cobrar la entrada”.

En este sentido, Muñoz ha destacado que, si bien la problemática de la Plaza de España es compleja por la confluencia de varias administraciones en el espacio y por su calificación urbanística, “lo que no es de recibo es el planteamiento catastrofista de Ciudadanos, manifestado a través de una moción y en sus continuas comparecencias de las últimas semanas en la que intentan sacar a toda costa el perfil más feo del monumento para dar una sensación que no es, obviamente, la que los turistas se llevan a su casa, porque si fuera así no podría ser el segundo monumento más valorado del mundohttp://www.sevillaactualidad.com/sevilla/94911-la-plaza-espana-segundo-mejor-monumento-del-mundo/ por los usuarios de TripAdvisor”.

Al generar polémica en torno a la conveniencia de la creación de una entidad administrativa, “Ciudadanos lo que busca es la excusa perfecta para iniciar el debate sobre el cerramiento de la Plaza y el cobro de la entrada”, ha indicado.