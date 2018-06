La oposición insta a descartar el traslado del depósito de la grúa a Bellavista

Cs, Participa e IU apoyan la moción del PP, Beltrán Pérez señala el “no rotundo” de los vecinos y Espadas niega “imposiciones”.

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este viernes en sesión ordinaria, ha aprobado con el voto a favor de toda la oposición y el único rechazo del PSOE, una moción del PP que insta al Gobierno local socialista a “descartar” el entorno de la urbanización Jardines de Hércules para el traslado del depósito de vehículos del servicio municipal de grúa.

La moción del PP, defendida por el concejal Jaime Ruiz, aborda la controversia derivada de la iniciativa del Gobierno local socialista de trasladar el depósito de vehículos del servicio de grúa municipal desde su actual enclave de Los Remedios, hasta dos parcelas titularidad del Ayuntamiento y ubicadas a espaldas de la urbanización Jardines de Hércules, en Bellavista. Y es que fue en 1992 cuando el depósito de vehículos fue instalado provisionalmente en su espacio contiguo al parque de Los Príncipes, toda vez que el planeamiento urbano destina tales suelos a zona verde.

No obstante, esta operación anunciada hace ya meses ha despertado una fuerte oposición en el entorno de la urbanización Jardines de Hércules, donde múltiples voces consideran que el depósito empeorará una zona especialmente carente de equipamientos. El Gobierno local socialista, empero, ha defendido que la instalación del depósito de vehículos en esta zona iría acompañada de la incorporación de nuevas dotaciones públicas para el barrio.

Dada la polémica, el propio alcalde, Juan Espadas, planteaba recientemente que “no habrá imposiciones” y si en un plazo de unos dos o tres meses no media acuerdo con los vecinos de la zona para la implantación del depósito, el Ayuntamiento desistirá de esta ubicación y optará por una localización alternativa para el proyecto.

La moción del PP, en ese sentido, admite la “necesidad inexcusable” de reubicar el depósito de vehículos, pero recuerda que en 2017 se barajaban hasta 15 posibles ubicaciones para estas instalaciones y la elección de Bellavista no estaría avalada por “criterios objetivos y técnicos”. “La falta de argumentación y transparencia en relación con las posibles ubicaciones provoca dudas razonables sobre la forma en que ha sido determinado el emplazamiento”, expone el PP, que señala el rechazo vecinal y reclamaba “descartar” la zona de Jardines de Hércules para este proyecto y promover la iniciativa en “cualquiera de los 14 emplazamientos estudiados”, siempre de manera participativa y en consenso con los vecinos.

Reacciones de los otros grupos

Frente a ello, el portavoz local de IU, Daniel González Rojas, ha coincidido con el PP en la “falta de transparencia y participación” que ha marcado esta iniciativa, así como la “falta de informes” técnicos que sostengan la elección de las parcelas ubicadas a espaldas de la urbanización Jardines de Hércules.

Julián Moreno, concejal de Participa, ha lamentado también la “falta de diálogo” que ha rodeado a este proyecto, avisando de que la urbanización Jardines de Hércules se ubica en una “zona residencial joven” que lleva “tiempo reclamando dotaciones públicas”. “No es el lugar adecuado”, ha dicho apostando por trasladar el depósito de la grúa a un lugar de ámbito “industrial” y recordando que hay “otras 14 opciones”.

En el caso de Cs, Francisco Moraga ha corroborado que la zona elegida para el depósito de vehículos sufre “muchas carencias de dotaciones públicas”, avisando de que el proyecto no sólo carece de “expediente o informes”, sino que está marcado por la “opacidad” y ha estado “mal gestionado”. “¿En qué criterios se ha basado la elección?”, ha preguntado retóricamente, señalando que la idea cuenta con “la negativa” de los vecinos.

PSOE niega imposición

Ante estas críticas, el concejal de Movilidad, el socialista Juan Carlos Cabrera, ha lamentado que con esta moción se intente “imponer” una decisión definitiva sobre el proyecto, pese a que haya “vecinos que puedan estar a favor” y siga en marcha el “sondeo” del Gobierno local para dilucidar si es posible un acuerdo. En ese sentido, ha insistido en la idea de que “si no hay un acuerdo, no va a haber una imposición” por parte del Ayuntamiento.

Frente a ello, el portavoz del PP, Beltrán Pérez, ha recordado al Gobierno local socialista que median “3.500 firmas” contra la instalación del depósito de la grúa en el entorno de Jardines de Hércules, lo que constituye un “no rotundo” a esta “decisión unilateral” del gabinete socialista. “El verdadero mérito se encuentra en la fuerza ciudadana”, ha dicho finalmente respecto a las movilizaciones ciudadanas, pues la moción ha sido aprobada con el respaldo en bloque de toda la oposición, y el voto contrario del PSOE.

Finalmente, ha tomado la palabra el alcalde, el socialista Juan Espadas, quien ha criticado que el PP haya transformado “una oportunidad” en una “batallita” destinada sólo a “parar las iniciativas” del Gobierno local del PSOE, después de que el PP no diese “respuesta” alguna a la necesidad de reubicar el depósito de la grúa. Así, ha defendido que el proyecto implica “un aparcamiento vigilado y no un cementerio nuclear”, reiterando que no habrá “imposiciones” al respecto.

Además, ha sido aprobada por unanimidad una moción más del PP, que pide que el Ayuntamiento realice los trámites oportunos para dar cumplimiento a la normativa relativa a la adjudicación de contratos reservados a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción, y que a tal efecto se constituya una comisión de seguimiento sobre estas adjudicaciones.