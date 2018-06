El tribunal continúa con las oposiciones de Tussam y sólo anula 17 preguntas

El tribunal de las oposiciones de Tussam, tras reunirse esta tarde, ha estimado que “los errores causados por la consultora no han afectado a los principios de igualdad, mérito y capacidad” y que “el mejor modo de salvaguardar los derechos de los aspirantes es continuar la convocatoria, anulando las preguntas que no hubieron de formar parte de ella y tres más que contenían errores”.

El error en la confección de la prueba inicial teórica del concurso oposición celebrado el pasado domingo por Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) para seleccionar a 200 personas para su nueva bolsa de empleo de conductores ha obligado finalmente a anular 17 de las cien preguntas de dicha prueba.

Según informó el presidente del comité de empresa de Tussam, Emilio Cubero (Sindicato Independiente de Trabajadores del Transporte, SITT), y el secretario general de Tussam en esta entidad, Miguel Pereira, la incidencia se produjo en la primera prueba de este procedimiento selectivo para el cual se inscribieron 1.159 personas.

En esta primera prueba inicial, un examen teórico diseñado por una empresa externa contratada específicamente para la “gestión y control” de estas pruebas, se habría descubierto que 17 de las cien preguntas “no se correspondían con el temario”. Ante estas circunstancias, el tribunal del concurso oposición habría decidido “sobre la marcha” anular tales preguntas, para continuar con la celebración del examen.

CSIF pidió su repetición

La sección sindical de CSIF en Tussam pidió el pasado jueves públicamente la anulación y la repetición del concurso oposición de Tussam para su bolsa de conductores, después de que se detectasen varias irregularidades como preguntas en el examen teórico que no estaban contempladas en el temario, falta de vigilancia o materiales no permitidos en el interior del aula durante el examen, tal y como manifestó otro de los sindicatos de Tussam, ASC, a Sevilla Actualidad.

Finalmente, la única medida que se ha tomado la medida ha sido anular 17 de las 100 preguntas del teórico, justo las que no estaban incluidas en el temario. El tribunal de las oposiciones se reunió el pasado martes para dilucidar si anular las pruebas al completo o no, aunque hasta hoy no han tomado la decisión definitiva.