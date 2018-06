CSIF solicita la nulidad y repetición de las oposiciones de Tussam

La sección sindical de CSIF en la empresa municipal de Transportes (Tussam) ha pedido este jueves públicamente la anulación y la repetición del concurso oposición de Tussam para su bolsa de conductores perceptores celebrado el pasado domingo, después de que se detectasen varias irregularidades como preguntas en el examen teórico que no estaban contempladas en el temario, falta de vigilancia o materiales no permitidos en el interior del aula durante el examen, tal y como manifestó otro de los sindicatos de Tussam, ASC, y se publicó en Sevilla Actualidad.

A la prueba se presentaron 1.159 aspirantes que optaban a 200 plazas.

Con todo, tan sólo se ha tomado la medida, por ahora, de anular 17 de las 100 preguntas del teórico, justo las que no estaban incluidas en el temario. El tribunal de las oposiciones se reunió el pasado martes para dilucidar si anular las pruebas al completo o no, aunque, según apuntaron fuentes municipales a este periódico aún no se ha tomado una solución al respecto.

Desde CSIF Tussam han denunciado este jueves “los perjuicios ocasionados a miles de opositores” en la última convocatoria donde “ha habido irregularidades tanto en el control de acceso a las instalaciones donde se celebraban las pruebas y en el control de acceso con teléfonos móviles, relojes inteligentes, opositores a los que se les permitía salir al servicio, ponerse de pie y hablar con otros opositores”. “Esta situación -señalan desde CSIF- entendemos que viene provocada por la empresa contratada para tal efecto que no dispuso del personal suficiente para controlar el proceso con la rigurosidad debida”.

Por tanto, desde CSIF instan a la gerencia de Tussam “a repetir las pruebas exigiendo a la consultora a realizar las pruebas nuevamente sin coste alguno para Tussam”.

“Entendiendo la necesidad real de contratar nuevos conductores le hemos trasladado la posibilidad a la gerencia de como en ocasiones anteriores solicitar a los actuales conductores de la plantilla trabajar descansos e incluso horas extras si fuese necesario mientras dura el proceso de selección”, explican.

Desde CSIF también anuncian su intención de realizar una concentración a las puertas de Tussam el próximo lunes 2 de julio, algo para lo que ya han pedido permiso ante la Delegación de Gobierno. Su intención es protestar ante lo que entienden “son claros perjuicios para mucho de los opositores y en caso de que la empresa no acceda a realizar nuevamente dichas pruebas tal y como viene manifestando en diferentes medios de comunicación”.

Cabrera señala que no va a haber aspirantes perjudicados

De su lado, el delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera, lamentó el martes los fallos en las oposiciones de Tussam, al tiempo que defendió la “rápida reacción del tribunal”, al anular las citadas preguntas para que las mismas “no computen en el resultado final de la prueba”, lo que le ha llevado a considerar que dicha decisión “no supone perjuicios para ninguno de los aspirantes”.

El tribunal de las oposiciones se reunía este martes para ver si se repite el examen teórico o se considera válida la prueba. Fuentes municipales han señalado a Sevilla Actualidad que de momento no se ha tomado ninguna decisión al respecto.