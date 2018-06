Aspirantes sin identificar y objetos no permitidos en las oposiciones de Tussam

Las 17 preguntas anuladas en la prueba teórica del concurso oposición de Tussam que se celebró el pasado domingo en Sevilla para seleccionar a 200 personas para su nueva bolsa de empleo de conductores no fue el único error detectado en estas oposiciones, según señala la Asociación Sindical de Conductores (ASC), uno de los sindicatos mayoritarios de la empresa municipal de Transportes del Ayuntamiento hispalense.

Para ASC, sindicato que votó en contra de las bases establecidas para estas pruebas de Tussam a las que se han llegado a presentar 1.159 aspirantes, los fallos detectados a la empresa externa contratada por Tussam para la gestión y elaboración de las pruebas va mucho más allá de las 17 de las 100 preguntas del examen teórico anuladas por no estar incluidas en el temario.

De las anomalías más graves detectadas, ASC habla de “fallos en la seguridad”. Según ha informado el sindicato a Sevilla Actualidad, “a la mitad de la prueba se permitió la apertura de las puertas traseras de incendio de la sala que daban a los aparcamientos permitiendo la salida de los opositores y la entrada de personas no identificadas”, con lo que dudan “de la identidad de los aspirantes que realizaron los psicotécnicos, ya que la consultora no identificó para esta segunda prueba a los aspirantes”.

Desde ASC aseguran que al inicio del examen hubo una gran “falta de control en los accesos” y que los primeros aspirantes entraron en la sala con más de una hora de diferencia con los últimos. Además, señala el sindicato que los 50 últimos examinados no contaron con pulseras de identificación.

Señalan, además, que “la empresa gestora de las pruebas no facilitó el listado de asistencias ni de incidencias al tribunal, que hubo poco personal y caos a la hora de recoger los documentos acreditativos, que las cajas que contenían los exámenes fueron abiertas antes del sorteo, que no se permitió al tribunal revisar el contenido del examen antes de realizarse o que hubo aspirantes en la sala con relojes analógicos y material no permitido”.

Cabrera señala que no va a haber aspirantes perjudicados

De su lado, el delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera, ha lamentado este martes los fallos en las oposiciones de Tussam, al tiempo que defendió la “rápida reacción del tribunal”, al anular las citadas preguntas para que las mismas “no computen en el resultado final de la prueba”, lo que le ha llevado a considerar que dicha decisión “no supone perjuicios para ninguno de los aspirantes”.

El tribunal de las oposiciones se reunía este martes para ver si se repite el examen teórico o se considera válida la prueba. Fuentes municipales han señalado a Sevilla Actualidad que de momento no se ha tomado ninguna decisión al respecto.