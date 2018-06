Las infecciones de transmisión sexual se duplican en Sevilla desde 2010

Las tasas de nuevos casos de ITS por 100.000 habitantes fueron hasta 2017 entre 3 y 4 veces superiores a las del conjunto de Andalucía . Los expertos creen que esta diferencia no puede obedecer solo a una infradeclaración en otras provincias.

La incidencia de infecciones de transmisión sexual (ITS) han experimentado un claro incremento en la ciudad de Sevilla en los últimos años, multiplicándose por 2 o más el número de casos declarados entre el año 2010 y el 2017. Patologías clásicas, , como la sífilis o la gonococia, y otras como la clamidia o el herpes genital, vuelven por tanto a preocupar a los profesionales sanitarios andaluces, y particularmente en Sevilla, donde las tasas de nuevos casos notificados por 100.000 habitantes fueron hasta 2017 entre 3 y 4 veces superiores a las del conjunto de Andalucía.

Los expertos creen que esta mayor incidencia registrada en Sevilla puede deberse en parte a la mayor exhaustividad en la declaración de casos realizada por el centro de ITS de Sevilla, que no existe como tal en otras provincias, si bien consideran difícil que la tendencia se explique solo por este problema. Así se ha puesto de manifiesto en las jornadas “ITS/VIH_ Modelos organizativos para el abordaje de ITS en población con VIH o en riesgo: prevención, evaluación y seguimiento” que hoy empiezan en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, coordinadas por el Dr. Pompeyo Viciana, del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen del Rocío, y el Dr. Fernando Lozano, del Servicio de Enfermedades Infecciosas Hospital Universitario Virgen de Valme y director del Plan Andaluz de VIH/SIDA e ITS.

Durante la jornada, el Director de la Unidad de Salud Pública del Distrito Sevilla de la Junta de Andalucía, Eduardo Briones, ha detallado los datos de la evolución de la incidencia de las ITS en Sevilla en el período entre 2010-17, poniendo de manifiesto que el aumento de los nuevos casos se concentra sobre todo en los hombres (9 de cada 10 casos), siendo el grupo de edad más frecuente de 25 a 35 años. En cuanto a la distribución por zonas de la ciudad se observa una mayor agrupación de los casos que residen en la zona del casco antiguo y en la zona norte próxima al casco antiguo, siendo San Luis el barrio con mayor incidencia en cada una de las ITS.

Salvo el VIH, todas las ITS han aumentado su incidencia, si bien destaca especialmente el incremento en las formas clínicas de presentación rectal/anal de infección gonocócica y de clamidia, que además mantienen la tendencia al alza, mientras que el aumento de la incidencia de herpes genital y sífilis parece haberse estabilizado. De forma más concreta, la evolución de la incidencia de las ITS en Sevilla en el período entre 2010-17 muestra un incremento de nuevos casos de clamidia del 131%, de 19 a 44 pacientes por cada 100.000 habitantes; del 322% de gonococo, de 9 a 38 pacientes por cada 100.000 habitantes; del 94,1% de sífilis, de 17 a 31 pacientes por cada 100.000 habitantes; y finalmente, del 366% de herpes, de 5 a 28 por cada 100.000 habitantes.

Por el contrario, el VIH es la única ITS cuya incidencia no está aumentando, presentando de hecho un ligero descenso en el número de casos declarados en 2016 y 2017, llegando a bajar del umbral de los 10 casos por cada 100.000 habitantes. El 92,7 de los nuevos casos de VIH se produjeron en hombres, siendo el grupo de edad con más casos el de 30-39 años, y el porcentaje de menores de 25 años del 8,7 % en el periodo 2013-16.

El porcentaje de transmisión en hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres (HSH) fue del 64,3%, por encima de Andalucía y España, no existiendo casos en usuarios de drogas por vía parenteral ni de transmisión materno-infantil. En cuanto a las tasas por zona de residencia presentan un patrón muy similar al resto de infecciones de transmisión sexual.

Los expertos han puesto en relación estos datos sobre el incremento de las ITS con las nuevas pautas de conducta sexual, y particularmente con la propagación de prácticas como el Chemsex o las aplicaciones de citas que favorecen el sexo anónimo. Estas prácticas se relacionan con una disminución del uso preservativo, que puede a su vez estar favorecida por una menor percepción del riesgo por parte de las nuevas generaciones.

Para hacer frente a esta realidad, el Director de la Unidad de Salud Pública del Distrito Sevilla de la Junta de Andalucía, Eduardo Briones, se ha referido a la importancia de mejorar la capacidad diagnóstica y terapéutica de los equipos de atención primaria y la coordinación con los centros de referencia, así como a la de poner en marcha un protocolo diagnóstico, de control de contactos y de derivación en coordinación con el centro de ITS y las Unidades de Enfermedades Infecciosas de los hospitales Virgen del Rocio y Virgen Macarena. Finalmente, ha presentado las actividades de promoción de la salud del Distrito de Atención Primaria y abogado por la coordinación con los recursos comunitarios.

Las jornadas “ITS/VIH_ Modelos organizativos para el abordaje de ITS en población con VIH o en riesgo: prevención, evaluación y seguimiento” se celebran hasta mañana en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y tienen como principal objetivo incidir en la situación de la Información de Transmisión Sexual (ITS) en población con VIH o en riesgo, enfrentar las posibles estrategias preventivas y asistenciales, así como conocer la aparición de nuevas técnicas diagnósticas, las presentaciones actuales más frecuentes, su abordaje y la respuesta a nuevos retos que representan el VPH.

Las jornadas se estructuran en un amplio programa de dos días con ponencias y mesas redondas que cuentan con la presencia de expertos de toda España para analizar y debatir los modelos de organización en el abordaje de la ITS y el VIH y poner en común experiencias de éxito que permitan afrontar con mayor garantía el futuro del tratamiento de estas enfermedades.