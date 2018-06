Inaugurados los cursos de verano de la Olavide en Carmona

La edición de 2018 tiene programados un total de 37 seminarios que se impartirán entre junio y agosto.

El rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán Fluja; el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal López; el alcalde de Carmona, Juan Ávila Gutiérrez y la presidenta del Consejo Social de la UPO, Amparo Rubiales Torrejón, han presidido en la mañana de este lunes el acto oficial de inauguración de la decimosexta edición de los Cursos de Verano de la UPO en Carmona.

El consejero ofrecerá una conferencia en el curso ‘Nuevo marco de urbanismo sostenible en Andalucía’, que está dedicado al estudio del nuevo marco normativo de urbanismo en la comunidad autónoma a la luz de la nueva Ley para el Urbanismo Sostenible en Andalucía.

Junto a éste, la programación de la UPO ha comenzado con los cursos ‘Iniciación a la producción de moda y dirección creativa’, ‘Los desafíos a la Constitución del 78: reformas y continuidad. In memoriam a Rosario Valpuesta’ y ‘Periodismo: la verdad y la mentira’.

Vicente Guzmán ha destacado la vocación “capilar” de la Universidad Pablo de Olavide para acercar la institución al mayor número de personas y municipios, propiciando una “presencia efectiva de la Universidad en el mayor número de lugares posible para que el conocimiento no esté ajeno a ninguna persona”. En este sentido, anunció la implantación en Carmona de un módulo del máster de investigación y análisis sobre flamenco, sin descartar que “en algún momento” pueda impartirse un grado en la sede universitaria ‘Rectora Rosario Valpuesta’. “No nos conformamos con que la gente vaya a la universidad, sino que la universidad también tiene que ir a la gente”, subrayó.

Por otro lado, señaló que el próximo mes de septiembre está prevista la celebración en la ciudad de un curso sobre digitalización, inteligencia artificial y transformación social. Sobre el programa formativo de los cursos de verano, el rector destacó que se trata de una oferta “atractiva” que persigue proporcionar a todas las personas “elementos de reflexión y debate que nos sirvan para formarnos como personas con mejores criterios a la hora de opinar”.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha afirmado que los cursos de verano de la UPO en Carmona son, después de 15 años, “un clásico de la universidad en Andalucía” que ayudan a comprender el papel que desempeña la ciencia en la vida de las personas. Tras agradecer la invitación cursada por la Universidad Pablo de Olavide para participar en el curso ‘Nuevo marco de urbanismo sostenible en Andalucía’, cuya conferencia inaugural ha pronunciado, el consejero ha asegurado que la Administración autonómica trabaja en una nueva legislación “que se ajuste a los tiempos” y ha añadido que “las primeras impresiones son buenas”.

Durante el acto de apertura, la presidenta del Consejo Social de la UPO, Amparo Rubiales, ha afirmado que la diversidad de asuntos que abordarán los cursos de verano, algunos muy especializados, constituyen una oferta de enseñanza no reglada “necesaria” en la universidad, entre los que destacó los cambios que se han producido en el periodismo tras la irrupción de internet o el debate abierto sobre la necesidad o no de reformar el texto constitucional de 1978, particular sobre el que opinó que “la mejor manera de defender la Constitución es reformándola”.

Se prevé la asistencia de 800 personas

Para esta edición de los cursos colaboran 87 entidades y hay una estimación de asistentes en torno a las 800 personas para los 37 cursos programados.

Para hablar de la verdad y la mentira en los medios privados, contamos con @abarceloh25: 'La exigencia del ciudadano ante un medio público debe ser del 100%, aunque a medios públicos y privados hay que exigirles veracidad' #PeriodismoUPO pic.twitter.com/v5Rit1cEBS — Asoc. Prensa Sevilla (@aprensasevilla) June 18, 2018

Destaca también que por quinto año consecutivo se hayan vuelto a incluir en la programación estival dos cursos de verano coordinados por el Centro Adscrito San Isidoro (Ceade) en virtud al convenio suscrito entre la UPO y esta institución. En concreto, se trata de los cursos ‘Moda e innovación: explorando los límites de la creatividad’, que ha comenzado este lunes, y ‘I Seminario de formación deportiva: metodología de la enseñanza en los deportes de equipo’.

Además de los tradicionales cursos de cinco días, en esta edición se ha vuelto a apostar por la inclusión en el programa estival de seminarios de tres y dos días como los de la primera semana dirigidos sobre todo a los profesionales que no disponen de mucho tiempo libre para que puedan compaginar la formación con su actividad laboral.

En esta ocasión, los cursos se han adelantado un mes respecto a años anteriores de forma que habrá seminarios entre este lunes y el 13 de julio, mientras que del 16 de julio al 10 de agosto se impartirá un curso práctico destinado a realizar intervenciones arqueológicas de campo.