Cs pide expulsar a la “mafia del taxi” y Espadas alude a la subida de sanciones

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Javier Millán, ha reclamado el cese “urgente” del presidente de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, Enrique Filgueras, investigado en la causa de supuestas coacciones a vehículos VTC y a otros taxistas por el monopolio de la parada del Aeropuerto de Sevilla, como miembro del consejo de gobierno del Instituto Municipal del Taxi.

Javier Millán ha celebrado este martes una rueda de prensa, en torno al contenido de los oficios elevados por la Brigada de Información de la Policía Nacional al Juzgado de Instrucción número ocho, respecto al papel de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi en el devenir de la parada de taxis del aeropuerto, donde esta entidad tiene precisamente instalada su sede.

Al respecto, ha recordado que la investigación policial refleja que “la mafia se ha hecho con el pleno control del servicio del taxi en el aeropuerto”, usando para ello, según señalan los informes policiales, “amenazas e intimidación a otros compañeros e incluso el apedreamiento de vehículos que recogen a pasajeros”, para acaparar la parada.

A colación, ha recordado que por estas prácticas, “el presidente y la junta directiva de Solidaridad del Taxi están siendo investigados judicialmente por graves delitos como amenazas, daños, coacciones y pertenencia a organización criminal, algo no compatible con seguir permaneciendo en los órganos de decisión sobre el servicio del taxi”.

Así, ha incidido en que el presidente de Solidaridad Hispalense del Taxi, Enrique Filgueras, participa en el consejo de gobierno del Instituto Municipal del Taxi, un órgano encargado de “velar por la adecuada prestación del servicio público del taxi y ejercer la potestad sancionadora”. “El lobo no puede vigilar a los corderos y quienes están siendo investigados por delitos como pertenencia a organización mafiosa no reúnen los requisitos necesarios ni pueden ser quienes vigilen el buen funcionamiento del taxi”, ha aseverado.

“Mientras esta asociación esté siendo investigada por estos graves delitos no puede estar presente en ningún órgano del Ayuntamiento, lo que será un primer paso para acabar con la mafia del taxi que tiene secuestrada a Sevilla”, ha abundado Millán, reclamando el cese “urgente” de Filgueras como miembro del Instituto Municipal del Taxi.

Y es que de momento, según Millán, el alcalde hispalense, Juan Espadas, “no ha hecho nada para acabar con esta lacra” y la “inmensa mayoría de taxistas honrados ven manchada su imagen por la cobardía, dejación de funciones y brazos caídos de quien debe asumir su responsabilidad”. Además, ha recordado que el Ayuntamiento “también ha hecho oídos sordos” a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que avala la aplicación del turno rotatorio en la parada de taxis del aeropuerto, si así lo decide el Consistorio.

Así, Millán ha finalizado recordando a Espadas que “tiene la máxima responsabilidad en todo lo que está ocurriendo y no puede mirar hacia otro lado”, por lo que le exige que “si no lo hace su propio concejal”, a quien no considera “un interlocutor válido”, sea él mismo quien “cese de forma urgente a Filgueras” como miembro del Instituto del Taxi.

Espadas señala que desde que han aumentado las sanciones

De su lado, el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha defendido este martes que es “absolutamente falso” que su concejal de Seguridad y Movilidad, Juan Carlos Cabrera, haya sido permisivo ante las supuestas coacciones indagadas respecto a la parada de taxis del aeropuerto por vínculos de amistad con el presidente de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, Enrique Filgueras.

Espadas ha tachado de “absolutamente falso” el “planteamiento” plasmado en un oficio de la Brigada de Información de la Policía Nacional, respecto a la “amistad” que uniría a Juan Carlos Cabrera con el presidente de Solidaridad Hispalense del Taxi y las consecuencias de tal nexo en la posición del Ayuntamiento ante el devenir de la parada de taxis del aeropuerto, acaparada por un grupo de taxistas según diversas voces.

En ese sentido, ha defendido que el Ayuntamiento sigue “sancionando donde puede sancionar”, pues el propio Cabrera ha asegurado que el Consistorio no puede sancionar a los taxistas investigados ni retirarles las licencias, sin que haya una sentencia firme que les condene. “Estamos intensificando las actuaciones, que fueron bastante más laxas años atrás”, ha enfatizado el primer edil.

“Los tiempos cambian”

Espadas, así, ha reconocido que la ciudad de Sevilla tiene un “problema” en el sector del taxi, que suma al menos 32 taxistas investigados por presuntas coacciones o amenazas, entre otros aspectos, pero se ha mostrado convencido de que “en los próximos años vamos a ver cómo todo este problema va encontrando distintas soluciones”. “Los tiempos cambian y las decisiones que se están tomando van en la línea de intentar evitar la cantidad de problemas que, históricamente, han dado en la ciudad este tipo de situaciones”, ha dicho.

Por ello, ha defendido el “trabajo diario” del Ayuntamiento para el cumplimiento de las ordenanzas en lo que al sector del taxi se refiere, llamando a respetar “la labor de la autoridad municipal” en la materia.