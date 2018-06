Participa exige investigar los “sobresueldos” en el Ayuntamiento

En un comunicado de prensa, Julián Moreno ha anunciado la petición de su formación para que se conforme una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Sevilla que depure las responsabilidades políticas sobre este “caso de corrupción” en el Ayuntamiento investigado por la Fiscalía y la Policía Nacional, tanto de este gobierno, como de anteriores si así corresponde. Si el propio alcalde decide “ignorar esta ejercicio de transparencia, trasladaremos la petición al próximo pleno municipal”, ha reconocido Moreno.

“Hay siete altos cargos municipales acusados de llevarse ‘sobresueldos’ de 40.000 euros anuales y no podemos mirar hacia otro lado. Tenemos que investigar que está pasando para que no vuelva a repetirse”, ha manifestado Moreno, que también ha exigido, una vez más, a Juan Carlos Cabrera que no puede estar de perfil en este caso, ya que es el máximo responsable de todo lo que pasa en el cuerpo de bomberos municipal.

“Esperemos que Juan Espadas y el PSOE no actúen de forma partidista intentando tapar lo que está pasando en el Ayuntamiento. La ciudadanía tiene derecho a saber qué ha pasado con este supuesto desfalco a las arcas públicas. Su labor no es esconder un posible caso de corrupción, sino investigar todo lo sucedido e implementar las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir”, ha reconocido el también diputado provincial.

Investigación de la Fiscalía y de la Policía

La solicitud de la comisión de investigación llega después de que en prensa se haya anunciado que la Fiscalía de Sevilla ha pedido la imputación de, al menos, siete cargos del Ayuntamiento de Sevilla, mandos del Cuerpo de Bomberos de la capital hispalense. Estos siete responsables municipales fueron señalados por la Policía Nacional por su implicación directa en la investigación que se realiza en los juzgados sevillanos de los sobresueldos de hasta 40.000 euros al año. Además, el fiscal también ha pedido que se cite a declarar al propio delegado de Seguridad Juan Carlos Cabrera.

Hace unos días, también se conocía un informe de la Unidad Adscrita a los Juzgados de la Policía Nacional que concluía que estos sobresueldos anuales de hasta 40.000 euros supondrían un delito de estafa o de apropiación indebida. Además, en ese informe se alertaría de “concierto” entre los mandos del cuerpo municipal para generar vacantes en los turnos que luego ellos mismos cubrían con el consiguiente beneficio económico reflejado en sus nóminas.

“Represión al Sindicato Andaluz de Bomberos”

Por otro lado, hoy también se ha hecho público que al secretario general del Sindicato Andaluz de Bomberos denunciante de este proceso, Manuel Poó, “le han quitado la mitad del sueldo en la nómina del mes de Mayo” y acusan al Jefe del Departamento de Extinción de Incendios, Luís López Mateos de ser el responsable de este “tipo de acoso”.

“Debemos aclarar qué es lo que está pasando. Este consistorio no puede ser noticia por estar albergando un posible caso de corrupción y que sus máximos responsables sigan mirando hacia otro lado como hacen desde hace meses”, ha manifestado para concluir el edil de Participa Sevilla.