Sevilla contará con 2.870 viviendas más en la zona de Palmas Altas Sur

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, y el consejero delegado de Metrovacesa, Jorge Pérez de Leza, han firmado el convenio que permitirá el desarrollo de Palmas Altas Sur, con 2.870 viviendas, de las que más de 1.232 serán protegidas, y una inversión de 400 millones de euros.

Se pone fin, de este modo, y tras el acuerdo alcanzado en octubre entre el gobierno de Juan Espadas y Metrovacesa, al conflicto existente entre ambas partes y que había llevado a que la constructora reclamara al Ayuntamiento 80 millones de euros por no reurbanizar los suelos, una actuación que ahora ejecutará la compañía.

Así, se prevé que a principios de 2019 arranque la urbanización de la zona, un suelo adquirido hace 12 años por Metrovacesa, y que en otoño de ese mismo año comiencen las primeras obras de edificación, pudiendo entregar en 2021 las primeras viviendas. Así, se espera que el proyecto esté ejecutado en unos cinco años, aunque las actuaciones se harán de modo faseado, con una primera tanda de 600 viviendas.

Del total de 2.870 viviendas previstas, 680 se realizarán en una parcela municipal y serán ejecutadas por Emvisesa, mientras que las más de 400 de protección oficial restantes serán construidas por Metrovacesa, de acuerdo al cupo estatal establecido ante el desarrollo de este tipo de promociones.

La parcela, de 67 hectáreas, contará con 180.000 metros cuadrados de zonas verdes, 43.000 metros cuadrados de uso docente, 24.000 metros cuadrados de uso deportivo y 13.000 metros cuadrados para equipamientos, a lo que suma 42.000 más para el sector terciario.

Además, Metrovacesa acometerá dos accesos, por 18 millones. El norte conectará la glorieta situada en la avenida de la Raza con el sistema general viario DBP-02 hasta su entrada en el sector y el acceso sur daría salida al sistema general viario DBP-01, conectando con la glorieta de la Venta de Antequera.

Además, el Ayuntamiento creará nuevas líneas de autobús a corto plazo, aunque “a largo plazo” estará la Línea 3 del metro, según señala el alcalde, que ha afirmado que se trata de un día “largamente esperado” ante un proyecto “ilusionante, atractivo y potente”. Ha destacado que este impulso urbanístico no es puntual, sino que el Ayuntamiento trabaja para el “desbloqueo” de distintas zonas.

Así, apunta al norte y a San Nicolás Oeste, en donde se podrá avanzar cuando el Ministerio de fomento “desbloquee” la SE-20; al este con Hacienda del Rosario; en el centro con iniciativas en Carretera Carmona, Cisneo Alto, La Florida o la Barqueta, y en el sur con “este proyecto integral de Palmas Altas, que permitirá una nueva centralidad”.

En este marco, incide en que la capital andaluza recupera así “su papel preeminente en el desarrollo del área metropolitana”. “Si este sector no tira, la ciudad no tira y no puede crecer en población”, recalca, dejando claro que con estos proyectos Sevilla “superará de largo los 700.000 habitantes, con un crecimiento ordenando y sin burbuja”.

En la misma línea, Pérez de Leza ha subrayado que supone un “hito muy importante” con uno de los principales proyectos de Metrovacesa que permitirá convertir este área en una “zona estratégica”. “Será una auténtica smart city, con alrededor de 9.000 habitantes”, añade, tras abogar por “mirar al futuro” y dejar atrás lo ocurrido.

Al hilo de ello, el concejal delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz (PSOE), ha puesto en valor el “desbloqueo” de esta zona gracias a la “unión de voluntades” del Ayuntamiento y de la empresa. Ha señalado que para que Sevilla crezca demográficamente necesita desarrollos de este tipo. “De una obra parada en un sector sin desarrollar y con riesgo de pleitos se ha pasado a generar oportunidades para la ciudad”, subraya.