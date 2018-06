IU espera que el cambio de gobierno favorezca la comisaría dentro del Polígono Sur

Rojas cree que se abre una oportunidad para retomar el proyecto que Zoido dinamitó, incumpliendo el Plan Integral y traicionando a los vecinos.

El portavoz municipal de Izquierda Unida, Daniel González Rojas, ha señalado este domingo que la llegada del PSOE al Gobierno central, tras el triunfo de la moción de censura promovida por Pedro Sánchez, debería suponer una oportunidad para que el Polígono Sur pueda contar con una comisaría de Policía dentro del barrio, como llevan décadas demandando sus vecinos y como estaba acordado en el Plan Integral hasta que el ya ex ministro del Interior (PP), Juan Ignacio Zoido, decidió dinamitar y tirar por la borda este compromiso.

González Rojas ha realizado estas declaraciones tras participar en el ‘Día de la Esperanza’ que la Plataforma ‘Nosotros también somos Sevilla’ ha celebrado este fin de semana en el Centro Cívico El Esqueleto para revisar la situación en que se encuentra el Polígono Sur, casi 15 años después de la puesta en marcha del Plan Integral. Un encuentro en el que se ha puesto de manifiesto lo mucho que aún queda por avanzar para acabar con los altos índices de pobreza, desempleo y exclusión social que arrastra esta zona desfavorecida de la ciudad.

En este marco, González Rojas ha confiado en que Pedro Sánchez, como nuevo presidente del Gobierno, descarte el proyecto emprendido por Zoido para construir la referida comisaría fuera del Polígono Sur, haciendo así oídos sordos al clamor ciudadano que pedía ubicarla dentro.

“No se entendería otra cosa”, ha apuntado el portavoz de IU, quien recuerda que el PSOE ha hecho bandera de esta reivindicación en el último año, por lo que “toca cumplir con el Polígono Sur y volver a la senda del diálogo con las y los vecinos y con los colectivos que trabajan sobre el terreno por la dignidad de estos barrios”. “Es hora de hacer lo que dice el Plan Integral y lo que se había consensuado entre las administraciones implicadas en la recuperación de esta zona”, ha insistido Rojas, quien espera que Espadas “esté a la altura de las circunstancias en este tema y sepa hacérselo ver a Pedro Sánchez y a su futuro gobierno”.

“Por nuestra parte, desde luego, no va a quedar”, ha apostillado el portavoz de IU, quien ha indicado que su formación tiene intención de retomar la reclamación de la comisaría en el ámbito institucional, aprovechando así el “nuevo horizonte de esperanza” que se abre para este y otros proyectos paralizados por el Gobierno de Rajoy.

Rojas ha manifestado que en Izquierda Unida “estamos contentos de que el PP haya sido desalojado del Gobierno de España porque después de la sentencia del caso Gürtel no podía aguantar ni un día más para afrontar los grandes problemas que tenemos en nuestro país”. “Pero no nos podemos quedar ahí”, ha aseverado el portavoz de IU, quien considera que “es mucho el tiempo perdido para la clase trabajadora” y que “a Espadas ya se le van a acabar las excusas para no afrontar los planes de empleo, contrataciones y municipalizaciones prometidas”. “Esperemos que al alcalde no le tiemblen las piernas ante el nuevo presidente del Gobierno y defienda como es debido los intereses de la ciudad”, ha concluido.