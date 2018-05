La Universidad de Sevilla sube 30 puestos en el Ranking CWUR

La Universidad de Sevilla ha subido 30 posiciones al obtener una puntuación global de 74,8 en la edición 2018 del Ranking CWUR, relativo a la calidad de sus publicaciones científicas, unos datos que sitúan a la Hispalense en el puesto 414 mundial y en la novena posición en España.

Según ha indicado la Universidad de Sevilla en una nota, la US destaca en la calidad de sus publicaciones científicas, según refleja el Ranking CWUR que, elaborado por The Center for World University Rankings, establece una clasificación global de universidades, “donde se tiene en cuenta la calidad de la educación y la formación de los estudiantes, así como el prestigio de su académicos y su calidad investigadora sin utilizar encuestas o datos proporcionados por las universidades”.

En su última edición de 2018, se siguen clasificando a las 1.000 mejores universidades del mundo de un total para esta edición de 18.000 universidades.

CWUR es un ranking de los denominados sintéticos, donde la información que caracteriza a las universidades se sintetiza, a través de una serie de indicadores, en una única puntuación global que se utiliza para realizar la ordenación de las universidades. Además, relativiza por tamaño algunos de los indicadores.

En esta edición han cambiado los pesos de los indicadores, así como varios criterios. De este modo, el indicador de Patentes y el indicador de Índice-H desaparecen, dejando paso a la Producción Investigadora como nuevo criterio. Con estos cambios los indicadores relacionados con la investigación pasan a representar el 70 por ciento de la puntuación total de cada institución.