Los jueces sevillanos, en contra de las últimas declaraciones de Alaya

La Junta de Jueces de Instrucción de Sevilla ha manifestado su “profundo malestar” y su “más absoluto rechazo” a los comentarios realizados por la magistrada Mercedes Alaya en unas recientes entrevistas en ABC sobre sus compañeros que realizaron funciones de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 6, cuando ella era titular e investigaba la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, manifestaciones que, a su juicio, “ponen en entredicho, sin ningún motivo, la capacidad y profesionalidad” de estos compañeros.

Este jueves ha tenido lugar Junta Sectorial de magistrados jueces de Instrucción de Sevilla, según ha informado en una nota el Juzgado Decano, para valorar las declaraciones realizadas por Alaya en una entrevista el diario ABC de Sevilla. En la misma, entre otras cuestiones, la magistrada señala que en 2013 le nombraron un juez sustituto, Iván Escalera, “para la llevanza ordinaria de los asuntos, cosa que hizo maravillosamente a fin de que yo pudiera dedicarme a la investigación de aquellas causas complejas”.

“Caí enferma y a la vuelta, el presidente del TSJA me planteó que quería reforzar mi juzgado con dos jueces más para la llevanza de los macroprocesos. Yo me incorporé todavía enferma, cuando todavía tomaba 17 pastillas, y no me podía permitir el lujo de dar clases particulares a jueces que no tenían ni idea de por dónde tenían que coger esos temas. Me costaba más trabajo explicarles lo que había instruido, lo que tenían que hacer y luego coordinar todas las actuaciones, que hacerlo yo misma. Por eso no quise aceptar la ayuda de esos dos jueces”, señala Alaya en la entrevista, quien añade que finalmente “se me impuso la ayuda de un magistrado titular de refuerzo para que llevara los asuntos ordinarios y además me obligaron a cederle las guardias”.

Al respecto a estas declaraciones, la Junta de Jueces de Instrucción de Sevilla, que recuerda que en su momento salió en defensa de “injustificados ataques” contra Alaya, manifiesta “un profundo malestar” por los comentarios vertidos en la entrevista por la magistrada respecto de sus compañeros que realizaron funciones de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 6, cuando ella era titular, así como con los que ha realizado públicamente en ocasiones anteriores respecto a la actual titular del Juzgado, María Núñez Bolaños.

“A través de estos comentarios se pone en entredicho, sin ningún motivo, la capacidad y profesionalidad de estos compañeros, y con los que esta Junta de Jueces manifiesta su más absoluto rechazo”, concluyen los jueces de Instrucción en la nota.