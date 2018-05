Participa no quiere banderas a media asta por motivos religiosos en el Ayuntamiento

En el próximo pleno, Participa pedirá al gobierno municipal que no se vuelva a Izar la bandera a media asta por la muerte de Cristo en ninguna dependencia municipal, atendiendo las recomendaciones del Defensor del pueblo de respetar la aconfesionalidad del Estado. Así mismo, pregunta qué órgano municipal, y cuándo, se mandó izar la bandera.

Participa ha formulado un ruego-pregunta al gobierno de Espadas para este próximo Pleno del Ayuntamiento el Viernes 25 de este mes, donde pregunta qué órgano municipal, en qué fecha y a través de qué tipo de acuerdo se adoptó la decisión de izar la bandera de España a media asta en dependencias municipales de la ciudad. Y ruega a continuación que no se vuelva a Izar la bandera a media asta por motivos religiosos en ninguna dependencia municipal, atendiendo las recomendaciones del Defensor del pueblo de respetar la aconfesionalidad del Estado recogida en el artículo 16.3 de la Constitución.

Durante la Semana Santa, Participa ya pidió en un comunicado de prensa que se respetase la aconfesionalidad del Estado después de que tanto el Viernes como el sábado santo las banderas que presiden el Ayuntamiento de Sevilla ondearan a media asta como muestra de luto por la muerte de Jesucristo. “Desde el máximo respeto a cualquier creencia religiosa, apostamos porque tanto las instituciones, como todos sus representantes respeten la aconfesionalidad del Estado”, declara la concejala Cristina Honotato. “Por ello, tras el informe del Defensor del Pueblo recomendando al Ministerio de Defensa e instituciones que no se ize la bandera a media asta por la muerte de Cristo, puesto que no está amparado por la ley, hacemos ahora al Ayuntamiento este ruego-pregunta para que no se vuelva a izaren Sevilla durante las fiestas religiosas y se respete la aconfesionalidad del Estado”.

El pasado 11 de mayo, se hacía público el informe oficial del Defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, donde recomienda al Ministerio de Defensa no volver ordenar que la bandera de España ondee a media asta durante la Semana Santa, puesto que el Real Decreto 64/2010 que regula los honores militares ni ninguna ley establece tal supuesto. Además, asegura en dicho informe que es más adecuado a la lógica de un Estado aconfesional prescindir de unos honores fúnebres militares. Recuerda que el artículo 16.3 de la Carta Magna establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal y que ya 1981 el Alto Tribunal determinó que todas las instituciones públicas han de ser ideológicamente neutrales. Concluye el Defensor del pueblo que “nadie puede sentir, por motivos religiosos, que el Estado le es más o menos próximo que a sus conciudadanos”.

Bajo la luz de este informe, Participa cree que “con esta petición no atacamos a nadie por sus sentimientos religiosos, ni que pueda vivirlos públicamente en libertad, lo que pedimos es que la institución que representa a toda la ciudadanía se posicione y haga reverencias a una religión concreta.” “Nos sorprende también que el PSOE a nivel estatal reclame la aconfesionalidad del Estado y critique al Ministerio de Densa por la orden y aquí siga la tradición de ondear la bandera a media asta en Semana Santa en el Ayuntamiento. Es una incoherencia salir de defensores de la aconfesionalidad mientras que no eres capaz de cumplirlo en el Ayuntamiento de Sevilla”, reclama la edil de Participa. “Por ello les rogamos no sólo que no izen la bandera a media asta, sino que no presidan tampoco actos religiosos de Semana Santa. En un Estado democrático debe existir una clara separación entre Iglesia y Estado. Las personas no católicas también tienen derechos.”