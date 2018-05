El PP pone a la Huerta de Santa Teresa como “ejemplo perfecto de abandono” por parte de Gobierno local

La formación exige a Espadas que haga frente a las deficiencias en zonas verdes y arbolado de la ciudad.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha asistido a una multitudinaria visita al barrio Huerta de Santa Teresa, entre Santa Justa y Nervión. Enmarcada en la acción “Sevilla por encima de todo”, Pérez ha apuntado este lugar como uno de los primeros de la ruta que lo va a llevar a los más de cien barrios del mapa de la ciudad de aquí a las próximas elecciones municipales.

En esta jornada, Pérez ha aprovechado para exigir a Espadas que haga frente a las numerosas deficiencias que padecen las zonas verdes y el arbolado de la ciudad. De los Jardines de la Buhaira al Parque Amate o desde el Parque de los Príncipes al Sinaí.

“Este barrio de Huerta de Santa Teresa puede servir, como tantos otros, del ejemplo perfecto del abandono al que el alcalde del PSOE Juan Espadas tiene sometido a sus vecinos: un parque masificado y en estado de abandono, un mercado cerrado que es un foco de infección y de ratas y un conflicto a cuenta de un parking donde la Gerencia está incumpliendo sus compromisos con los vecinos”, explica Beltrán Pérez.

Durante la visita, los vecinos denunciaron el abandono del Parque Sinaí, única zona verde de la barriada Huerta de Santa Teresa. La alta ocupación que llega a masificar el parque por las tardes va de la mano de un compendio de problemas y desperfectos cuya reparación vienen demandando los vecinos: bancos y papeleras rotas, falta de mantenimiento de los árboles, suciedad etc. Además, el parque cuenta con una zona de esparcimiento canino cerrada y en la que proliferan matojos, desechos y suponen un foco de infección para los usuarios del parque, mayoritariamente, niños.

Por otra parte, los afectados por las plazas del aparcamiento construido bajo los jardines ha enfrentado a los vecinos con la Gerencia de Urbanismo. Según los propietarios el ente municipal se comprometió a realizar la escritura de División horizontal y que antes del 20 de abril se confeccionaría un Registro Municipal de Cesionarios si no se podía disponer a esa fecha de la citada escritura. Cuatro meses después, los vecinos no tienen noticias. “Hasta la fecha, Espadas no sólo no ha dado la cara por los vecinos, también ha renunciado a cualquier papel de mediación con una Gerencia que tiene muy poca prisa por solucionar este asunto”, denuncia Beltrán Pérez.

Por último, el portavoz popular visitó el entorno del Mercado de la Cruz del Campo y el acceso a las instalaciones abandonadas de la propia plaza de abastos. Se trata de un mercado que, desde hace dos años, coincidiendo con la marcha del último comerciante cesó su actividad. “Ahora, es un nido de ratas, malos olores y suciedad que tienen en vilo a los vecinos cuando en el anterior mandato el Partido Popular había creado una comisión para darle nuevos usos e incorporarlo a la vida y disfrute del barrio”, concluye Beltrán Pérez.