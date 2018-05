Agredido un joven de 19 años cerca del Villamarín cuando preparaba un tifo

Un joven de 19 años fue agredido ayer por la tarde, en torno a las 17:40 horas, en las inmediaciones del estadio Benito Villamarín por un grupo de encapuchados. La Policía Nacional comenzó a investigar y ya ha identificado a varias personas como presuntas autoras de los hechos.

Los agresores, unos 15 individuos con el rostro cubierto, golpearon al joven que se encontraba en ese momento trabajando en un tifo para la animación del próximo derbi Betis-Sevilla que se disputará el próximo sábado por la tarde.

El agredido fue atendido por el 061 y no presentaba lesiones de gravedad. No obstante, fue trasladado al Hospital Virgen del Rocío para se explorado. Por el momento, no hay detenidos.

El Sevilla FC condena la agresión

El Sevilla FC “ante la agresión sufrida por un aficionado bético en los aledaños del Benito Villamarín” ha condenado los hechos y recuerda que “la entidad rechaza cualquier tipo de violencia, en general, y en particular la relacionada en el mundo del deporte y en el mundo del fútbol”. La investigación apunta a que fueron aficionados del club nervionenses los autores de la agresión.