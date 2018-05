Premian al Macarena por su proyecto sobre la eficacia de antibióticos

El Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos premia al Hospital Virgen Macarena por su proyecto Increment, coordinado por el jefe del Servicio de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, Jesús Rodríguez Baño.

El Hospital Universitario Virgen Macarena ha sido galardonado recientemente por el Ministerio de Sanidad y Política Social con el premio ‘Plan Nacional de resistencia a antibióticos (PRAN), en la categoría de mejor iniciativa de investigación de la resistencia a los antibióticos para el proyecto denominado ‘Impacto del tratamiento con fármacos específicos en el pronóstico de las bacteriemias por betalactamasas de espectro extendido o carbapenemasasas (proyecto Increment).

El estudio dirigido desde el hospital sevillano por el jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del centro hospitalario, Jesús Rodríguez Baño, es de carácter internacional y multicéntrico, contando con la participación de 28 hospitales de 12 países de todos los continentes, incluyendo España(Hospitales Virgen del Rocío de Sevilla y Reina Sofía de Córdoba), Italia, Alemania, Grecia, Turquía, EEUU, Australia, Brasil, Argentina, Sudáfrica, Tailandia y Taiwan).

El objetivo de este proyecto ha sido el estudio de cohortes sobre bacteriemias por enterobacterias multirresistentes a los antibióticos, comparando la eficacia de distintas opciones de tratamiento frente a estas infecciones. La inclusión de casos ha sido realizado desde el 2004 al 2013.

El epidemiólogo Jesús Rodríguez Baño nos explica como gracias al citado estudio “se ha encontrado diversas alternativas de fármacos que pueden ser útiles en el tratamiento, lo que aumenta las posibilidades de tratamiento para estas infecciones, además de haberse definido los fármacos con los que deben compararse los nuevos antibióticos en desarrollo; se han desarrollado diversos ‘scores’ predictivos de mortalidad que son útiles para la toma de decisiones en el tratamiento”. Del proyecto Increment se ha publicado hasta ahora 8 artículos en revistas científicas, varios de ellos en revistas de alto impacto.

Jesús Rodríguez Baño es Experto Universitario en Epidemiología e Investigación Clínica, habiendo publicado como autor más de 280 artículos científicos. Es, además, editor asociado de la revista Clinical Microbiology and Infection. Como colofón a su trayectoria, esta semana ha sido nombrado Presidente de la European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (Escmid), la Sociedad que organiza el mayor congreso mundial de estas especialidades.

Actualmente compatibiliza su labor con la de Profesor titular del Departamento de Medicina de la Universidad de Sevilla. Es Coordinador Científico de la Retics ‘Red Española de Investigación en Patología Infecciosa’ (Reipi) del Instituto de Salud Carlos III y miembro del Scientific Advisory Board del Joint Programme Initiative on Antimicrobial Resistance de la Union Europea.