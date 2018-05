El abogado de La Manada pedirá este jueves su puesta en libertad

Agustín Martínez Becerra, abogado de cuatro de los cinco integrantes de La Manada, tiene previsto solicitar este jueves o viernes la puesta en libertad de los condenados por abuso sexual mientras continúa el proceso judicial con la presentación de recursos a la sentencia.

La solicitud se registrará ante la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, la misma sala que la semana pasada condenó a los acusados a nueve años de cárcel por abusos sexuales y los absolvió de agresión sexual.

El letrado Agustín Martínez Becerra ha explicado que espera registrar este jueves o viernes su solicitud de puesta en libertad, aunque no descarta que su petición se retrase al próximo lunes.

Martínez Becerra ha justificado su petición una vez que uno de los magistrados abogó por la absolución de los acusados y los otros dos los absolvieron de agresión sexual y los condenaron por abuso.

“La situación por la cual permanecen en prisión provisional era el riesgo de fuga teniendo en cuenta que se enfrentaban a una pena de 25 años de cárcel”, ha señalado, para plantear que “probablemente” no deberían haber entrado en prisión provisional por el delito de abuso sexual.

Así, el abogado ha señalado que, cumplidos además casi dos años en prisión, es “absolutamente lógico” que esperen el resto de los pronunciamientos en libertad.

Asimismo, Martínez Becerra ha afirmado que, si el tribunal no resuelve esta petición en su favor, podría llevar el asunto hasta el Tribunal Constitucional por “vulneración de derechos fundamentales”.

El abogado de la víctima se opondrá a su puesta en libertad

Por su parte, Carlos Bacaicoa, abogado de la víctima, ha adelantado que se opondrá a la puesta en libertad de los condenados. “Están condenados a nueve años de cárcel. Parece que se ha perdido el pleito totalmente, pero son nueve años. No tiene mucho sentido dejarlos en libertad. Si estaban en prisión preventiva, ahora que hay sentencia, aunque no sea firme, me parece que no hay razón para la puesta en libertad”, ha manifestado.

Por otro lado, Carlos Bacaicoa ha explicado que está trabajando en la preparación del recurso a la sentencia que presentará ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

En concreto, el letrado recurrirá la calificación jurídica de los hechos como abuso sexual y pedirá la condena por agresión sexual. “Los hechos probados de la sentencia recogen la versión de mi cliente, no podemos cuestionarlos”, ha explicado, para señalar que su recurso se centrará en la calificación jurídica.