Sevilla, entre los destinos favoritos del New York Times para 2018

El prestigioso diario estadounidense The New York Times incluye a Sevilla en el puesto 19 de la lista de sus 52 destinos imprescindibles que conocer en 2018. El periódico recomienda visitar la ciudad en plena celebración del Año Murillo, y destaca el Palacio de las Dueñas como enclave imperdible de la capital.

En la lista ’52 Places To Go in 2018″, The New York Times enumera los destinos imperdibles a los que recomienda a sus lectores viajar en el nuevo año. El puesto número 19 está reservado a Sevilla, de la que el crítico de viajes Andrew Ferren destaca. “En el siglo XVII, Sevilla era un hervidero de creatividad, acogiendo a artistas como Diego Velázquez, Francisco de Zurbarán, o Bartolomé Esteban Murillo, que fue bautizado en la ciudad el 1 de enero de 1618. Los eventos del Año Murillo incluyen ocho exposiciones, treinta conciertos, tours y conferencias para celebrar al pintor y su ciudad. Durante 405 años, el asombroso Palacio de las Dueñas ha pertenecido a los Duques de Alba, grandes de España, y ha sido abierto ah público. Los viajeros pueden experimentar el lujo moderno y palaciego en el nuevo Hotel Mercer”, recomienda. La pieza enlaza a un artículo anterior sobre Sevilla, que describe a la ciudad como “vibrante y seductora, y asequible para el bolsillo”. Sevilla aparece por detrás de la ciudad canadiense de Saskatoon, y por delante de la península Papagayo en Costa Rica, en una lista que encabezan Nueva Orleans, Colombia y la ciudad italiana de Basilicata.