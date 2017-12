La ONCE reparte 350.000 euros en el kiosco de Cruz Roja

Diez vecinos de Ronda de Capuchinos obtienen 35.000 euros en el Sorteo del Día de Navidad

El Sorteo de la ONCE del Día de Navidad ha repartido 350.000 euros en Sevilla, donde María Antonia del Zapatero vendió ayer diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en su kiosco ubicado en Cruz Roja en Ronda de Capuchinos.

Vendedora de la ONCE desde el año pasado, María Antonia del Zapatero se declara hoy “muy feliz y muy contenta” con este premio repartido entre clientes habituales, “la mayoría del barrio que me compran siempre”, explica. “Ya puedo decir que he dado un premio y encima un 25 de diciembre. Ese día no se me olvida más, es una alegría”, decía esta mañana entre felicitaciones.

Este premio llega solo una semana después de que el lunes pasado la ONCE repartiera 700.000 euros en el Centro de Salud del Polígono Norte, y a solo seis días solo de su tradicional Sorteo de Navidad del 1 de enero, que este año pone en juego más de 47 millones de euros en premios.

El resto de premios del sorteo del lunes se han repartido entre Canarias, Cataluña y la Comunidad de Madrid.

El sorteo del Día de Navidad estaba dedicado al mazapán de Toledo, dentro de la serie monográfica de cupones dedicados a los dulces navideños de España que inauguraron los mantecados y polvorones de Estepa el pasado día 12. Los cupones de la ONCE se unen así a la dulce tradición de los postres de Navidad con una serie que, bajo el título de ‘Dulces Navideños’, muestra la variada repostería de las 17 Comunidades Autónomas en estas fechas.

Son un total de 93.500.000 cupones (cinco millones y medio cada día), difundirán el dulce sabor de la Navidad, hasta el próximo 6 de enero.