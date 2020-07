CCOO denuncia que la Junta pretende privatizar la vigilancia nocturna de los museos de Sevilla

La sección sindical de CCOO en la Delegación Provincial de Cultura y Patrimonio Histórico alerta de que la Junta pretende privatizar la vigilancia nocturna de los museos y conjuntos arqueológicos de Sevilla.

La sección sindical de CCOO en la Delegación Provincial de Cultura y Patrimonio Histórico rechaza la intención del Gobierno andaluz de privatizar estos servicios cuando, según apuntan, no se han producido claras incidencias negativas en el desempeño del trabajo que se lleva desarrollando durante los últimos 30 años para prescindir de ellos. El Sindicato defiende que ha presentado alternativas que aumentan la seguridad del personal y de los visitantes sin perjudicar a trabajadores, “medidas que no han sido escuchadas por la administración”, y anuncia movilizaciones si no hay rectificación.

CCOO defiende la profesionalidad del personal que realiza las funciones de vigilancia pese a que, según el sindicato, la Delegación no ha abonado la cantidad correspondiente al complemento de productividad, al que tienen derecho reconocido, y a que sufren continuas incidencias en sus nóminas. Para CCOO, “existen alternativas que aumentan la seguridad del personal y de los y las visitantes y que no perjudican a trabajadores y trabajadoras, alternativas incluso más económicas que hemos puesto sobre la mesa de negociación, sin que hayan sido consideradas por la administración”, señala Ángel Rama, delegado sindical de CCOO en la Delegación Provincial de Cultura y Patrimonio Histórico.

Para el sindicato esta decisión solo perjudica a la precariedad en las condiciones de trabajo, con menoscabo del empleo público en favor de la privada. Además, reclaman que en vez de privatizar el trabajo deberían buscar trabajadores para las vacantes que se han quedado libres, favoreciendo la incorporación al mercado laboral de muchas personas a un puesto que es «tan necesario».

El delegado sindical de CCOO en la Delegación Provincial de Cultura y Patrimonio Histórico también ha aprovechado la ocasión para rechazar las políticas que la Consejería de Cultura está llevando a cabo. Rama apunta a las movilizaciones si la Consejería de Cultura sigue adelante con su «política de pasar a manos privadas todo lo que pueda del sector público andaluz».