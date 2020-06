La provincia de Sevilla lidera la bajada del paro en España con casi 4000 desempleados menos en mayo

Un total de 226.492 de la provincia de Sevilla se encuentran en las listas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Entre los sectores que han propiciado estos datos se encuentran la construcción y el retorno gradual de la hostelería y el comercio. Estos datos reflejan 3.965 personas paradas menos que en el mes de abril.

Por otro lado, la provincia suma 9.173 afiliados más a la Seguridad Social, llegando hasta los 708.360 cotizantes. No obstante, si comparamos los datos con los del año anterior, las cifras son alarmantes. En comparación con mayo del año anterior, en Sevilla se registran 44.473 parados más. Solo Madrid y Barcelona reflejan peores números. Los expedientes de regulación de empleo temporales no se incluyen en los datos del paro, por lo que existe cierto sector de la población que actualmente se encuentra en situación de ERTE y no aparecen en estas estadísticas.

Los datos en Andalucía

Respecto a la comunidad, Andalucía terminó el mes de mayo con 969.087 parados registrados en las oficinas públicas de empleo. Son un total de 9210 personas las que han abandonado las listas del SAE (Servicio Andaluz de Empleo), según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

No obstante, en estos datos no se incluyen los trabajadores que están afectados por en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), y que en mayo todavía eran 400.000.