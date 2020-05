Sevilla refuerza las desinfecciones en colegios e instalaciones deportivas tras la reapertura

El dispositivo municipal de seguimiento ante la crisis sanitaria provocada por la COVID 19 mantiene un programa de refuerzo en la limpieza y desinfección de los centros educativos que han abiertos sus puertas para trámites administrativos desde hoy así como en equipamientos públicos donde se han empezado a prestar servicios presenciales como los distritos.

Este trabajo está coordinado desde el zoosanitario y el área municipal de gobierno interior y se irá adaptando progresivamente a las necesidades de los colegios.

Concretamente, se han realizado ya más de 200 actuaciones de desinfección en los colegios de la ciudad que proseguirán durante los próximos días centrándose en las zonas comunes y los espacios en los que se están realizando las tareas administrativas. No obstante, hay que tener en cuenta en cualquier caso que en aquellos colegios que han permanecido cerrados desde el 14 de marzo no hay riesgo alguno de permanencia del virus SARS-Co-V puesto que su tiempo medio de vida en una superficie de acuerdo con los criterios técnicos no alcanza en ningún caso los 60 días.

En cuanto a la limpieza, se han realizado actuaciones durante los últimos días y desde hoy cada centro educativo cuenta con una persona asignada para la limpieza de las zonas que se empleen en las tareas administrativas. De esta forma, se garantizará la actuación diaria mientras dure esta fase de trámites administrativos.

En paralelo, el dispositivo municipal mantiene un despliegue de 120 patrullas de la Policía Local que ha realizado más de 6.500 actuaciones durante el fin de semana en control del cumplimiento del decreto de alarma, el plan especial para las restricciones de tráfico en las principales vías y revisión e inspección de establecimientos que han abierto en la fase 1 del proceso de desescalada. En este sentido, se han inspeccionado 1.427 negocios el fin de semana, con un nivel de incumplimientos mínimo. El domingo, por ejemplo, se registraron sólo 35 denuncias en toda la ciudad. Sí se han detectado prácticas irregulares en al menos dos negocios que contaban con licencias de veladores supuestamente falsificadas, situación por la que se han instruido diligencias a dos personas que han sido remitidas al Juzgado de Guardia.

“El fin de semana hemos tenido un gran despliegue de la Policía Local en labores de control, información y prestando un servicio necesario para garantizar las salidas dentro de los límites establecidos por el Ministerio de Sanidad y en condiciones de seguridad. Se ha logrado, entre otras cuestiones, consolidar el modelo de peatonalizaciones en todos los distritos generando áreas más saludables y habitables”, explicó el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera.

El fin de semana, además, consolidó los nuevos datos de la empresa municipal de transportes Tussam que desde la pasada semana mantiene un incremento de los servicios. Durante este fin de semana la demanda ha repuntado ligeramente y se sitúa ya en el 17% de la que se registraba antes de la crisis sanitaria. En los autobuses y el tranvía se mantienen estrictas medidas de seguridad e higiene y es obligatorio el uso de mascarillas tal y como ha determinado el Ministerio de Sanidad. Por su parte, Sevici está en torno a los 2.000 usuarios al día.

En cuanto al resto de servicios públicos, desde el 18 de mayo reabre con cita previa el servicio del archivo municipal y se han puesto en funcionamiento las instalaciones deportivas públicas del IMD para deportes al aire libre y con limitaciones como que no haya contactos o uso de vestuario. Concretamente, han reabierto 21 instalaciones de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas para deportes como el tenis, pádel o atletismo. Para ello, el imd ha puesto en marcha un programa de limpieza y desinfección permanente.

En cuanto a la atención social, el dispositivo de garantía alimentaria mantiene un alcance de más de 35.000 unidades familiares y la UMIES realiza una veintena de actuaciones diarias. La ayuda a domicilio con un mayor volumen presencial y los dispositivos de personas sin hogar mantienen su funcionamiento tal y como viene ocurriendo desde la aprobación del decreto de alarma.