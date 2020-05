«Entre 20 y 30 personas sin distancia de seguridad»: la Policía Local denuncia a un bar de Nervión

POLICÍA LOCAL DENUNCIA POR VARIAS INFRACCIONES A UN BAR EN LA AV. LUIS MONTOTO DE SEVILLA

POLICÍA LOCAL DENUNCIA POR VARIAS INFRACCIONES A UN BAR EN LA AV. LUIS MONTOTO DE SEVILLAAgentes de la Policía Local de Sevilla han denunciado a un bar por diversos incumplimientos en la primera jornada de apertura dentro de la fase 1 de desescalada del Estado de Alarma.Minutos antes de las dos de la tarde de este lunes, agentes de la Policía Local de Sevilla, Cuerpo adscrito a la Delegación de Gobernación y Fiestas Mayores, han procedido a denunciar un conocido bar situado en la Av. Luis Montoto por varios incumplimientos a las restricciones previstas en la Fase 1 de desescalada del Estado de Alarma.“Desde primera hora, la Policía Local está vigilando el cumplimiento de las normas para evitar la vulneración de las medidas previstas en esta fase”, afirma Juan Carlos Cabrera, Delegado de Gobernación del Ayuntamiento.En las afueras del establecimiento se encontraban entre 20 y 30 personas consumiendo bebidas alcohólicas sobre unas mesas altas y unos estantes para colocar los vasos. Entre las personas no se respetaba la distancia de seguridad y algunas carecían de protección respiratoria incluso.La persona que regenta el establecimiento no tiene ningún tipo de separación, como mamparas o similar, con los clientes ni usa protección respiratoria ni guantes. Además estaba permitiendo el consumo de bebidas alcohólicas en el exterior. Por otra parte, teniendo tres veladores autorizados, había sacado cuatro mesas altas y dos junto a la pared. Otra de las infracciones del establecimiento es la inexistencia de un camarero que atienda en las mesas y desinfecte cada mesa entre cliente y cliente.“No podemos tirar por tierra el esfuerzo de tantas personas quedándose en casa, los sanitarios que siguen luchando y sobre todo, tantas personas que han perdido sus vidas por culpa de la pandemia, y que se cometan este tipo de irresponsabilidades sin ningún tipo de pudor” respondía Cabrera quien “ha ordenado a la Policía Local que extremen su vigilancia para que no se produzcan este tipo de conductas insolidarias y temerarias, tanto por clientes como de algunos hosteleros que no cumplen con la normativa, haciendo una competencia desleal a quienes sí la cumplen”Los agentes han advertido al responsable del establecimiento que, en caso de reiterar en estos incumplimientos, podría acarrear la clausura y precinto de la actividad.

