El comercio de Sevilla se prepara para volver a partir del 11 de mayo

Sevilla ya se prepara para la vuelta a la actividad comercial. El pequeño comercio podrá abrir desde el lunes 11 de mayo, aunque con los locales adaptados a la nuevas normas de seguridad. Tomás González, presidente de Aprocom, que forma parte del comité de expertos del Ayuntamiento para la recuperación económica de la ciudad, ha declarado a medios como ABC, que una de las propuestas es definir el sentido de la marcha en las calles más estrechas y concurridas como Sierpes, Tetuán o Asunción.

Por otro lado, a partir del 26 de mayo, coincidiendo con la segunda fase del desconfinamiento, se podrán abrir los monumentos de Sevilla. La Giralda, la Catedral o el Alcázar podrán recibir a sus primeros visitantes, aunque quienes accedan a estos lugares, no podrán superar un tercio de su aforo. No obstante, el desarrollo de estas fases, queda sujeto a la evolución de los parámetros epidemiológicos, una información que muchas localidades aún no tienen.

El Ayuntamiento de Sevilla y el Cabildo Catedral, deberán establecer las fechas concretas de apertura y las normas de seguridad e higiene, tanto para su acceso, como para la permanencia de los visitantes en el interior. Respecto a los templos, podrán reabrir al culto a partir del 11 de mayo, en la primera fase. Los sevillanos podrán las basílicas del Gran Poder, la Macarena, la Esperanza de Triana o el Cachorro, en menos de 15 días. En la Catedral, se podrá entrar en la zonas donde se celebren cultos, como la Capilla Real.

Además, el plan de desescalada permitirá a los hoteles abrir en la fase 1, a partir del 11 de mayo, aunque con restricciones. Las zonas comunes habrán de permanecer cerradas y las autoridades sanitarias establecerán diversas limitaciones para mantener las medidas de seguridad e higiene.

Por su parte, la hostelería, podrá retomar su actividad a partir del lunes 11 de mayo, aunque solo aquellos locales que cuenten con terrazas, donde no se podrá superar el 40% se su capacidad y con un horario reservado para personas mayores. El Ayuntamiento de Sevilla, ya anunció hace varias semanas que estaba estudiando ampliar el mínimo de veladores permitidos actualmente para facilitar la recuperación de los negocios. Los restaurantes tendrán que esperar hasta la segunda fase.