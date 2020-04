La salida de los niños a la calle se hace viral con el hashtag «irresponsables»

Imágenes de familias al completo paseando por la ciudad o grupos de niños sin guardar las distancias de seguridad han indignado a cientos de usuarios, que han subido a las redes fotos y videos con los hashtags «niños en la calle» e «irresponsables». Con ya cerca de 90.000 tuits, las redes sociales lo han hecho viral.

En Sevilla capital, Los Remedios y, en particular, la calle Asunción se ha hecho especialmente viral durante la mañana de este domingo, tras un incidente durante la madrugada y la salida, en opinión de los vecinos excesiva, de los niños a la calle, con escaso distanciamiento.

El hashtag más usado en la provincia ha sido el de «irresponsables», que se ha situado en las primeras posiciones de Twitter con cerca de 90.000 tuits, seguido de «niños en la calle» y «Los Remedios». El fenómeno no ha sido solo a nivel provincial, sino que en toda España se han replicado imágenes similares, que muchos denuncian que no son un ejemplo del comportamiento general pero que han despertado una fuerte indignación por todo el país. Barcelona era otra de las ciudades con más imágenes subidas. Estas son las publicaciones a las que han dado lugar:

¿Alguien me puede explicar como mantengo la distancia social aquí? Es mi barrio en #Sevilla, donde hay muchos corrillos y unidades familiares ENTERAS paseando. Cuando se dice que el gobierno no está a la altura, yo me pregunto, ¿estamos la ciudadanía? #NiñosEnLaCalle pic.twitter.com/p0fM3qG80f

— Diego García Sánchez (@dgarcsan) April 26, 2020