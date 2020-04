Fallece el primer médico en activo por coronavirus en Sevilla

El Colegio de Médicos de Sevilla ha informado este viernes del fallecimiento del colegiado Joaquín García Montalbán por Covid-19. Se produce así la primera muerte de un médico en activo por coronavirus en Sevilla.

«El Colegio expresa su más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros DEP», han compartido en un comunicado. Según los últimos datos facilitados por la Consejería de Salud, la provincia de Sevilla cuenta actualmente con 529 profesionales sanitarios afectados por el coronavirus. El médico fallecido ejercía en el servicio de Urgencias del Hospital Vithas Nisa.

En Andalucía, se registran 2556 profesionales afectados por Covid-19 de todas las categorías sanitarias y no sanitarias en el sistema sanitario andaluz. Por categorías, los profesionales de Medicina contagiados son 707, enfermería (661), auxiliares de enfermería (357) y celadores (85). Además, 431 profesionales pertenecen a otras categorías entre las que se incluyen conductores, cocineros, personal de limpieza, seguridad, administrativos, etc. En otros 315 casos no consta la categoría en el registro.