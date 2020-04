La US fija los criterios de evaluación reduciendo «al mínimo la valoración de exámenes»

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla ha celebrado una sesión ordinaria telemática en la que se ha aprobado un documento con criterios para adecuar la organización de la enseñanza de este curso 2019-2020, así como la evaluación del alumnado, adaptándolas a la modalidad no presencial, con motivo de la situación derivada de la declaración del estado de alarma por la COVID-19. La sesión comenzó guardando un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia, especialmente por el profesor de la US José Carmelo Utrilla Alcolea, y en homenaje a la labor que está realizando el personal sanitario.

Asimismo, en el Consejo de Gobierno celebrado este 22 de abril se ha aprobado la oferta de plazas de nuevo ingreso para el próximo curso académico 2020-2021, que asciende a 12.217 en grados y 4.306 en másteres. (Listado completo). Igualmente, los miembros del principal órgano de gestión de la Universidad de Sevilla han aprobado la implantación para el próximo curso de cinco nuevos grados y once nuevas titulaciones de máster.

El documento aprobado en Consejo de Gobierno recoge un procedimiento general de adaptación válido para todas las titulaciones oficiales de la US; y los siguientes criterios académicos tienen como objetivo mantener los niveles de calidad formativa al tiempo que se ofrece certidumbre y confianza a la comunidad universitaria.

Criterios para la adaptación de los sistemas de evaluación

El documento recoge que el principal objetivo de las adaptaciones en los métodos de evaluación es poder valorar la adquisición de las competencias incluidas en la asignatura y los resultados de aprendizaje. Para ello, se recomienda «la evaluación continua y reducir al mínimo, dentro de la evaluación total de la asignatura, la valoración del examen, otorgando proporcionalmente mayor valoración (porcentaje) a aquellas actividades más fácilmente adaptables al sistema online». Con independencia del método de evaluación seleccionado, el alumnado conservará su derecho a la revisión de las calificaciones.

Criterios para la adaptación de las prácticas externas curriculares

Respecto a las prácticas externas curriculares, el documento aprobado en Consejo de Gobierno destaca que éstas se continuarán de forma no presencial siempre que sea posible; y la persona tutora académica acordará con los tutores profesionales las nuevas metodologías formativas, así como el sistema de evaluación.

En el caso de no haberse iniciado las prácticas o bien no fuera posible ningún tipo de adaptación a una modalidad no presencial, el tutor académico lo pondrá en conocimiento de la persona coordinadora de la asignatura en cada título. Habrá casos en los que se prorrogue el periodo de realización de las prácticas en los meses de julio, agosto o septiembre siempre en acuerdo con la empresa o institución; e incluso hasta final de año y computará como docencia dentro del curso académico 2019-2020 sin que ello suponga el abono de nueva matrícula para el estudiantado.

Criterios para la adaptación de los trabajos fin de estudios y tesis doctorales

Los trabajos fin de estudios continuarán su desarrollo y su tutorización y los profesores coordinadores introducirán las adaptaciones correspondientes. De este modo, los tutores deberán continuar con su labor de atención y tutorización por los medios no presenciales que consideren oportunos. La defensa se hará siempre que sea posible mediante procedimientos online.

Asimismo, la tramitación y la defensa no presencial de las Tesis Doctorales están garantizadas.

Seguimiento y control

La inspección de Servicios de la Universidad de Sevilla se pondrá al servicio en esta etapa excepcional para actuar en todas aquellas incidencias que se produzcan en el ámbito de sus competencias, elevando los informes específicos que procedan a los correspondientes órganos competentes. Para ello, se creará una dirección de correo electrónico, incidenciasCOVID19@us.es, específica para la recepción de todas las incidencias que puedan ocurrir durante el desarrollo del periodo excepcional.

La Universidad de Sevilla ha esperado a la publicación del último documento de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento, con fecha 14 de abril, para la elaboración de este documento de criterios académicos de adaptación. Era importante conocer la información de la administración autonómica y poder así acordar unos criterios que desarrollen con éxito los próximos procesos de seguimiento y renovación de la acreditación de las titulaciones de la US.

Documento criterios académicos.

Próximo curso académico

El próximo curso académico 2020-2021, para el que se ofertan 12.217 plazas de nuevo ingreso en titulaciones de grado y 4.306 en títulos de máster, tendrá importantes novedades ya que la oferta de enseñanza de la Universidad de Sevilla se amplía con cinco nuevos grados y once nuevos másteres.

Los nuevos grados serán Ingeniería del Software (grupo inglés) con 20 plazas; Doble Grado en Derecho y Filosofía con 20 plazas también; Doble Grado en Educación Infantil y Educación Primaria con 10 plazas; Grado en Administración y Dirección de Empresas (grupo inglés) con 25 plazas; y Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Fisioterapia en el Centro Universitario de Osuna con 12 plazas.

Por su parte, los nuevos títulos de máster que se implantarán en el curso 2020-2021 son once, de los que ocho son dobles títulos de máster en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería: los dobles máster en Ingeniería Industrial y Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica; e Ingeniería Química e Ingeniería Ambiental, con 10 plazas cada uno. Asimismo, se ofertarán cinco plazas en los siguientes nuevos dobles títulos de máster: Ingeniería Industrial e Ingeniería Ambiental; Ingeniería Industrial e Ingeniería Electrónica, Robótica y Automática, Ingeniería Industrial e Ingeniería Química; Ingeniería Industrial y Organización Industrial y Gestión de Empresas; e Ingeniería Industrial y Sistemas de Energía Térmica.

La nueva oferta de másteres de la US se completa con 30 plazas para un título conjunto con la Universidad Internacional de Andalucía denominado Análisis de Datos Ómicos y Biología de Sistemas (Facultad de Biología); 10 plazas para el doble máster en Ciencias del Trabajo y Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos ( Facultad de Ciencias del Trabajo) y 30 plazas para el máster en Dirección Financiera (Facultad de Turismo y Finanzas).