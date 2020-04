Primeras cifras reales del coronavirus en residencias de Sevilla: 68 muertos y 208 contagiados

Las primeras cifras reales de ancianos de residencias fallecidos en la privincia ya han llegado a la Fiscalía de Sevilla. Hasta el pasado viernes 10 de abril, se han contabilizado los fallecimientos de 68 ancianos y otros 208 casos positivos. Los datos han sido proporcionados por la Sección de Personas Mayores y de Protección de personas con discapacidad de la Fiscalía de Sevilla.

No obstante, los datos pueden ser bastante superiores. Según ha adelantado Diario de Sevilla, el fiscal delegado de la Sección de Personas Mayores, Norberto Sotomayor, ha recalcado que no se contabilizan las posibles muertes producidas durante el fin de semana y que existen casos que no se están contabilizando cuando la muerte del anciano se produce en el hospital.

Diligencias abiertas

La Fiscalía de Sevilla investiga la muerte de al menos ocho ancianos en la residencia DomusVi Santa Justa de Sevilla que habían dado positivo en coronavirus. Se han abierto diligencias tras la denuncia de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores, Foam.

Según esta organización hay al menos ocho ancianos fallecidos por coronavirus. Además, aseguran que hay cerca de ochenta contagiados en el mismo centro. A través de datos proporcionados por los propios familiares de los residentes, habrían dado positivo entre 40 y 50 residentes, además de «unos 35 trabajadores». La federación ha declarado que al menos otros cuatro residentes habrían sido trasladados al Hotel Alcora de San Juan de Aznalfarache, donde están siendo atendidas las personas mayores que han dado positivo a la epidemia.

Números lejanos a la realidad

Solo en Arahal, el balance de los test realizados en una residencia afectada es de 48 positivos y 53 negativos. El municipio de La Campiña sevillana registra un total de siete fallecimientos, seis en el centro y uno de una persona externa. Márquez ha comunicado que cuando finalice la cuarentena, el Ayuntamiento decretará tres días de luto oficial. Existen casos similares en municipios como Paradas o San Juan de Aznalfarache.