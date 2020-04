Guía de recomendaciones para las comunidades de vecinos

En estos momentos en los que la mayoría de los ciudadanos tienen que quedarse en casa, los Administradores de Fincas colegiados del CAF Sevilla continúan trabajando para garantizar el buen funcionamiento de las comunidades de propietarios y de sus servicios comunes (limpieza, correcta accesibilidad, suministros comunitarios, telecomunicaciones, siniestros, etc).

Tal y como comunica José Feria, presidente del CAF Sevilla, la actividad de estos profesionales se hace durante estos días más importante que nunca: “Los Administradores de Fincas Colegiados seguimos trabajando desde los despachos profesionales mediante teletrabajo, siendo una pieza esencial para que durante estos días de confinamiento pueda asegurarse más que nunca, que los servicios primarios de las Comunidades de Propietarios continúan funcionando de forma coordinada y controlada en todo momento (vigilancia, limpieza, accesibilidad, suministros comunes, telecomunicaciones, siniestros, averías urgentes, etc.)”.

Asimismo, José Feria, añade un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y vecinos de comunidades: “Los ciudadanos deben saber y tener la tranquilidad que su Administrador de Fincas Colegiado no descansa, para que su bienestar esté garantizado y no se vea mermado mientras dure el estado de alarma decretado por el Gobierno.

«Estamos a su disposición ante cualquier duda o aclaración que se les pueda plantear en relación al cumplimiento de cualquier norma establecida que ayude a controlar y a no propagar el virus”. Y es que la labor de estos profesionales no es otra que “velar por el buen régimen de los edificios, y también por la seguridad de todas las familias que los integran”, señala Feria.

En la misma línea, Salvador Díez Lloris, presidente del CGCAFE –Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas-, explica que “la administración de fincas es una actividad esencial para garantizar que la población que debe permanecer en sus hogares mientras dure el estado de alarma tenga la garantía de vivir en las mejores condiciones posibles y recibiendo, adecuadamente, todos los servicios de su comunidad de propietarios o su urbanización”.

Los profesionales del CAF Sevilla aseguran que reciben información fiable y contrastada de los organismos oficiales (autoridades sanitarias, policía, cuerpos de seguridad, etc.), filtrada a través del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas.

Ante esta situación de alerta sanitaria debido al COVID-19, y por responsabilidad por ti, y por todos, desde el CAF Sevilla, instan las siguientes medidas para las comunidades de propietarios:

– Todas las Juntas de Propietarios deben de quedar aplazadas.

– Es esencial mantener siempre en las zonas comunes de tu edificio la distancia de seguridad recomendada de al menos 1 metro.

– Recomiendan usar el ascensor lo imprescindible, la escalera te ayudará a estar en forma y hacer un poco de ejercicio en estos días de confinamiento.

– Es aconsejable que los conserjes y porteros realicen sus tareas básicas en las primeras horas del día y luego permanezcan en la consejería.

– Las tareas de limpieza y mantenimiento que realice el personal al servicio del edificio: empleados, limpiadores, vigilantes, personal de mantenimiento, etc., debe observar las medidas de protección (lavado de manos frecuente, uso de guantes, mascarillas, etc.), en especial en las zonas más sensibles (pomos de las puertas, botoneras de los ascensores, porteros automáticos, pasamanos, etc.).

– El mejor antiséptico es el agua con jabón.

– Todos los trámites administrativos y procesables están paralizados en esta situación de alarma.

– Si se pide comida a domicilio, al manipular billetes y monedas, debes lavar las manos antes del pago y posteriormente de manera inmediata.

Con estas medidas, los profesionales del CAF Sevilla pretenden garantizar el buen funcionamiento de las comunidades de propietarios y la salud de todos y cada uno

de sus vecinos y el personal que asista a las mismas.