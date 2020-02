Una niña de 5 años de Mairena del Aljarafe protagonista del 112

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, presidió ayer los actos organizados para conmemorar el Día Europeo del 112 que como todos los años, se celebra el 11 de febrero y tiene como objetivo la difusión y divulgación del Teléfono Único de Emergencias entre la ciudadanía.

Este año, el acto central se ha celebrado en la Plaza de España de Sevilla, donde se han programado una serie de actividades, entre las que ha destacado una exhibición con todos los operativos que trabajan a diario de manera coordinada con el centro de emergencia y en la que han participado más de 350 niños procedentes de diferentes centros educativos de la ciudad y provincia.

La historia de Olivia

Durante el acto se ha realizado un reconocimiento a algunos alertantes que durante el pasado año llamaron al Teléfono 112 al encontrarse ante una situación de peligro. Entre ellos destaca el caso de una menor de Mairena del Aljarafe, que con sólo 5 años llamó al Teléfono 112 para alertar de que su madre se encontraba mal.

La madre indicó a la niña que marcara los tres números y «le diera al verde». La menor habló con el operador, que le dijo que lo estaba haciendo muy bien, y le preparó hasta un calmante a su madre mientras llegaban los sanitarios.

«Le dije que fuera al sitio de las medicinas y que cogiera un sobre de color verde, era un Espidifen. Luego, como no llegaba al fregadero, cogió una silla para alcanzar hasta el grifo y preparar un vaso de agua con el medicamento. Me lo trajo y estuvo conmigo hasta que llegó la ambulancia. Entonces fue a abrirles, y como no llegaba al telefonillo, volvió a coger la silla para subirse. Luego, cuando me vio en la ambulancia, ya entonces rompió a llorar», explicó a Diario de Sevilla, Susana, la madre de Olivia.

El consejero ha recordado que estas historias son un ejemplo de cómo «el 112 es una herramienta de referencia para los andaluces y lo importante que es la colaboración entre todos los operativos para ofrecer una pronta y satisfactoria respuesta».

Datos 2019

Bendodo ha tenido palabras de agradecimiento y felicitación para los más de 500 trabajadores que «de manera incansable atienden cada día los problemas de los ciudadanos con enorme profesionalidad». «Ellos son el pilar fundamental de un sistema que busca la excelencia del servicio público en materia de seguridad», ha añadido.

El servicio Emergencias 112 Andalucía ha gestionado durante el pasado 2019 un total de 668.236 incidencias, un 8 por ciento más que en 2018. La mayoría de los avisos fueron de carácter sanitario (300.470 incidencias), casi el 45 por ciento del total, seguidas de las relacionadas con la seguridad ciudadana (131.532). Por detrás se situaron las incidencias de tráfico (58.395), accidentes de circulación (42.221) y los incendios (37.267).

En el reparto territorial, Sevilla fue la provincia que concentró un mayor volumen de atenciones (casi el 28 por ciento), con 186.444 avisos, seguida de Málaga, con 135.108 (20 por ciento del total). Le siguen Cádiz (83.162) y Granada (81.946). A continuación, entre las provincias con menor número de incidentes coordinados, se situaron Almería (50.099), Córdoba (49.030), Jaén (43.851) y Huelva (38.573).

Respecto a la distribución por periodos en el año, los meses de verano concentraron el mayor volumen de emergencias con más de 185.900 incidencias gestionadas entre julio y septiembre. Agosto fue el mes con más avisos del año (66.028), debido al aumento de actividades al aire libre, las grandes concentraciones de personas por fiestas y los numerosos desplazamientos que se registran durante el periodo estival.