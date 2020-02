Cuenta atrás para la Feria de Sevilla: 75 días y la portada ya toma forma

Los vecinos y viandantes que pasen por la calle Asunción ya pueden ver cómo poco a poco se va armando el esqueleto de la Feria de Sevilla 2020. La obra del diseñador Javier Navarro de Pablos, que este año se basa en la fachada del hotel Alfonso XIII, avanza con buen ritmo a 75 días del primer día de Feria.

El primero de los tubos fue colocado el pasado 13 de enero. Su coste asciende a 500.000 euros aproximadamente, tendrá 38 metros de altura y 46 de ancho. Presenta un fondo de 6 metros y un volumen de 3.450 metros cúbicos. En total, contará con 25.000 bombillas de luz y 35.000 metros lineales de tubos.

La portada está compuesta por un cuerpo principal, articulado en dos niveles y dos torres en los extremos que representan la emblemática torre situada en el extremo del hotel más cercano a la Puerta de Jerez. Inspirado en la arcada del patio principal del hotel, el cuerpo central se compone de tres arcos en su mitad inferior: dos laterales de menor dimensión y uno central.

Ya se aprecian los tres arcos que compondrán la #portada de la @Feria_deAbril de Sevilla de 2020. Foto vía @IHF1991 pic.twitter.com/ek8Ce5dhgV — Feria Abril Sevilla (@Feria_deAbril) February 6, 2020

El diseño de la portada, presentado al concurso de ideas bajo el lema ‘NODO XIII. Una historia de viajeros’, es obra del arquitecto sevillano Francisco Javier Navarro de Pablos y el desarrollo y dirección del proyecto corresponde a la Sección Técnica de Fiestas Mayores.

Navarro de Pablos es arquitecto (2015) y Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico (2017) por la Universidad de Sevilla, donde desarrolla actualmente su tesis doctoral como contratado predoctoral. Como docente, imparte clases en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, habiendo participado como profesor invitado en el Máster de Comunicación Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Madrid e impartido charlas en un máster de la Universidad de Roma ‘La Sapienza’. Es coautor de ‘Aljarafe, más que un Colegio: la Arquitectura pedagógica de Fernando Higueras y Antonio Miró’ (Recolectores Urbanos, 2018). Durante su formación ha realizado workshops internacionales en las universidades IUAV de Venecia, Southwest University of Science and Technology of Mianyang (China) y Universidad de Oriente de Santiago (Cuba). Ha obtenido distintas becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de la Universidad de Sevilla y una beca ARQUIA, desarrollando prácticas profesionales en el Ministerio de Fomento.