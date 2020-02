Estos serán los horarios de los nuevos trenes de Renfe entre Sevilla y Granada

Renfe pondrá en servicio los nuevos trenes Avant entre Sevilla y Granada el próximo 16 de febrero. Desde ese día, la oferta para viajar entre ambas capitales será de 4 servicios Avant directos y diarios por sentido, con paradas intermedias en Córdoba, Puente Genil, Antequera Santa Ana y Loja.

Los nuevos Avant, servicios de Media Distancia por vías de alta velocidad, emplearán un tiempo de viaje de las 2 horas 30 minutos, en función del trayecto, mejorando en hora y media el actual realizado a través de la vía convencional entre Sevilla y Granada, con la desaparición de los actuales trasbordos.

Con estas ocho frecuencias, Renfe pone en servicio una oferta de 1.900 plazas diarias para viajar cada día entre ambas ciudades, que quedarán conectadas desde primera hora de la mañana con tiempos de viaje que permiten la ida y vuelta en la misma jornada:

Un precio de 37,75€ el billete con tarifa Ida y Vuelta

Renfe pone el día 10 de febrero a la venta los billetes de los nuevos Avant entre Sevilla y Granada con un precio de 47,20€ el billete sencillo y de 37,75€ con descuento de Ida y Vuelta, además de descuentos propios de estos servicios Avant para viajeros recurrentes.

Este sistema de bonos son el Abono Tarjeta Plus, para realizar entre 30 y 50 viajes con reducción del precio sobre la tarifa General en función del trayecto y el número de viajes; Tarjeta 10 Plus, para 10 viajes con una validez de dos meses; y Tarjeta Plus 10-45, para 10 viajes con una validez de 45 días desde la fecha de la compra.

Trenes S114 a 250km/h

En cuanto al material, este nuevo servicio Avant se prestará con trenes de la serie 114. Son vehículos fabricados por Alstom-Caf que cuentan con 237 plazas, más una para personas de movilidad reducida, que alcanzan una velocidad máxima de 250 km/h.

22 trenes Avant desde Sevilla

Con los nuevos Avant Sevilla-Granada, la capital hispalense contará con un total de 22 servicios diarios que la comunican con Córdoba, Málaga, Antequera, Puente Genil y, desde el 16 de febrero con Loja y Granada.

Renfe ha realizado un leve ajuste horario en uno de los trenes Avant de la relación Sevilla-Córdoba-Málaga. Desde el domingo 16, el Avant con salida actual de Sevilla a las 12.50h adelanta su salida a las 12.45h, manteniendo la oferta actual de 12 servicios Sevilla-Córdoba-Málaga y dos Sevilla-Córdoba.

Reorganización de los servicios MD en Andalucía

La entrada en servicio de los nuevos Avant Sevilla-Granada conlleva la modificación de la oferta de Media Distancia Convencional en distintos recorridos de Andalucía, tal y como aprobó el Consejo de Ministros el pasado 30 de agosto.

Esta reorganización de los trayectos de Obligación de Servicio Público en Andalucía se realiza, aprovechando la nueva infraestructura de alta velocidad Antequera-Granada, para ofrecer al viajero nuevas opciones de desplazamientos entre las diferentes provincias andaluzas, con una reducción en los tiempos de viaje, aumento del confort en el mismo y permitiendo mayor optimización de los recursos. La reorganización afecta, en mayor o menor medida, a los actuales servicios de Media Distancia que comunican Sevilla con Málaga, Córdoba, Granada y Almería, así como a los Media Distancia Algeciras-Granada.

La Campiña sevillana más cerca de Granada

Los Avant Sevilla-Granada sustituyen a los actuales Media Distancia Convencional Sevilla-Granada y se mantienen los actuales MD Granada-Almería.

Además, desde el 16 de febrero, se modifican los horarios de los MD de la relación Sevilla-Málaga de acuerdo a lo siguiente:

Todos los trenes MD Sevilla-Málaga realizarán parada en Antequera Santa Ana para conectar con trenes Avant con origen/destino en Granada, entre otros.

Se aumenta el número de servicios en El Arahal, que pasan de los 2 actuales a 8 trenes (6 los sábados y domingos).

Pedrera contará con 10 servicios diarios (12 los viernes y domingos).

Marchena y Osuna contarán con 12 servicios diarios (14 los viernes y domingos) de la relación MD Sevilla-Málaga, incluido el MD Osuna-Sevilla.

Los viajeros de los trenes MD Sevilla-Málaga continuarán realizando por carretera el transbordo entre las estaciones de Osuna y Pedrera hasta la puesta en servicio de la variante de Aguadulce.

Esta reorganización del servicio, en la búsqueda de una mayor conectividad, supone el ajuste horario de los trenes de Media Distancia entre Sevilla y Málaga. Los nuevos horarios son los siguientes:

Cinco trenes MD Sevilla-Málaga conectarán en Antequera Santa Ana con trenes Avant con origen o destino Granada, lo que mantendrá y mejorará en tiempo de viaje las opciones de desplazamientos entre las localidades de Sevilla y la capital granadina. El viajero dispondrá para estas conexiones de un billete integrado que garantiza la conexión entre ambos trenes (Media Distancia y Avant).

Estas nuevas conexiones permiten mejorar en unos 30 minutos el tiempo de viaje actual entre las localidades de la Campiña sevillana y Granada, aumentando el confort del viajero y con precios muy similares a los anteriores del Media Distancia Sevilla-Granada.

Esta opción de viaje mediante billete integrado que combina dos trenes se comercializa mediante un único título de transporte, disponible en todos los canales de venta de Renfe. Al elegir origen y destino el sistema de venta ofrece al cliente todas las combinaciones (de trenes directos o con enlace) con el tiempo global de viaje y precio cerrado, inferior a la suma de los dos trayectos de forma independiente.

En el caso de Osuna y Marchena, los nuevos tiempos de viaje a Granada mejoran entre 20 y 30 minutos los anteriores, quedando en unas 2h 20 minutos, en el caso de Osuna, y de 2h 40 minutos para la relación Marchena-Granada.

El Arahal, donde hasta ahora sólo prestaba servicio el MD Sevilla-Osuna de lunes a viernes, contará con 6 nuevas paradas, diarias del servicio MD Sevilla-Málaga. De estas seis nuevas frecuencias, 4 tendrán conexión con Antequera para viajar entre esta localidad y Granada en un tiempo aproximado de 3 horas.

En el caso de Pedrera, la conexión con trenes Avant en Antequera Santa Ana recortará unos 40 minutos el tiempo de viaje actual hasta Granada, quedando a partir de ahora en el entorno de 1 hora y 30 minutos.