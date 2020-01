Digestivos del Macarena alcanzan una tasa de curación de la Hepatitis C del 95%

El plan integral puesto en marcha en el área hospitalaria para este tipo de infección, logró durante el pasado año tratar a mas de 200 pacientes que estaban sin diagnosticarDesde la Unidad de Hepatología del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Virgen Macarena, que dirige el doctor Angel Caunedo, se está llevando a cabo un Plan Integral para la eliminación de la infección por el Virus de la Hepatitis C, en el área sanitaria Virgen Macarena. Con ello se pretende alcanzar el objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud(OMS) de eliminar las hepatitis víricas en el año 2030, siendo necesario para ello diagnosticar al 90% de los pacientes infectados y tratar al 80% de aquellos susceptibles de recibir tratamiento.

“Son muchos los pacientes que quedan por diagnosticar y no son conscientes de padecer la enfermedad. Y también hay pacientes diagnosticados hace años que han dejado de acudir al especialista por miedo a los tratamientos agresivos que se administraban hace años”, nos explica la responsable de la Unidad de Hepatología, Isabel Carmona.

Con el fin de conseguir estos objetivos en el área sanitaria Virgen Macarena, en la Unidad de Hepatología se han llevado a cabo varios proyectos en este último año. Entre ellos, la identificación de pacientes infectados que no habían sido atendidos en las consultas correspondientes, y por tanto, no habían podido acceder al tratamiento de la Hepatitis C.

A esto se ha sumado un plan de ‘Formación de Médicos de Atención Primaria de Centros de Salud’ en el ámbito del área sanitaria Virgen Macarena, con el objetivo de informar sobre las novedades en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, la formación de médicos de Centros de Tratamiento de Adicciones (CTA), y la de médicos residentes en Medicina Familiar y Comunitaria.

En esta linea preparatoria se ha creado igualmente una consulta monográfica de Hepatitis, estableciéndose un circuito de derivación directo por vía telemática. A lo que se han añadido diversas actuaciones en albergues municipales, con el fin de facilitar el diagnóstico rápido por métodos no invasivos y la derivación directa.

Como resultado de estas medidas de intervención, aprobadas y supervisadas por el Comité de Ética del Hospital y la dirección del centro, se atendieron durante el pasado año mas de 500 pacientes, para confirmar la presencia de una infección crónica por el VHC, de los cuales necesitaron tratamiento mas de 200 pacientes.

“En más del 30% hemos detectado la presencia de fibrosis hepática avanzada, y por tanto, en riesgo de presentar complicaciones. La tasa de curación hasta este momento es del 95 % de los que lo han finalizado”, nos explica la responsable de la Unidad de Hepatología, Isabel Carmona. “Es fundamental integrar todos las estructuras implicadas en el diagnóstico de esta enfermedad, que en la mayor parte de las ocasiones, cursa de forma asintomática”, añade

La hepatitis C es una enfermedad producida por un virus, que se transmite por vía parenteral (a través de la sangre) y con menos probabilidad por vía sexual. Hasta hace pocos años, el tratamiento de esta enfermedad era muy poco eficaz y con gran cantidad de efectos adversos que limitaban el número de pacientes que podían realizarlo y por tanto curarse de la enfermedad. Sin embargo, desde finales de 2014 se autorizaron los primeros fármacos antivirales de acción directa, con los que se consiguen tasas de curación por encima del 95%, en un periodo de tratamiento muy corto, entre 2 y 3 meses, y con prácticamente ausencia de efectos secundarios. En concreto y en la Unidad de Hepatología del Hospital Virgen Macarena se llevan tratados con antivirales de acción directa, más de 1.100 pacientes con hepatitis C, la mayoría de los cuales se han curado de la infección y mejorado por tanto su pronóstico al evitar la progresión de la enfermedad hepática.

El Plan Integral para contribuir a la eliminación de la Hepatitis C en el área sanitaria ha sido coordinado por la especialista Mª Fernanda Guerra, y en él han participado todos los facultativos que forman la Unidad de Hepatología, doctoras Isabel Carmona, Fernanda Guerra, Patricia Cordero, y doctor Francisco Bellido. A los que se suma Pilar del Pino como médico residente y el enfermero, Francisco Vega.