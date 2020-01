El Betis, a los Goya: James Rhodes se sube al escenario presumiendo de equipo

El Betis ha sido protagonista también de estos Goya de mano del músico James Rhodes, que se ha subido al escenario a presentar ‘La trinchera infinita’ presumiendo de equipo con un bonito detalle que no ha pasado desapercibido.

Su Twitter era ya antes de la gala toda una declaración de intenciones, un pin verdiblanco era lo que faltaba a su esmoquin y con él ha subido al escenario de esta edición tan andaluza de los premios de la Academia.

Algo le faltaba a mi esmoquin. Creo que se ve mucho mejor ahora. pic.twitter.com/DT06cOgCsj — James Rhodes (@JRhodesPianist) January 25, 2020

Las reacciones no se han hecho esperar. Desde quienes no lo terminan de ver a quienes celebran el bonito gesto, lo que es innegable es que el orgullo de Rhodes por su equipo no ha pasado desapercibido. Quienes lo siguen en las redes sociales saben que siempre presume de Betis, algo que estos Goya ha quedado más que patente. Para muchos aficionados, un signo más de lo «grande que es el Real betis Balompie».