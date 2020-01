La provincial del PSOE incorpora a Carolina Casanova, Gabriel Santos, Eduardo Rodríguez y José López Ocaña

La Ejecutiva Provincial aprueba por unanimidad las incorporaciones de Carolina Casanova, Gabriel Santos, Eduardo Rodríguez y José López Ocaña

La Ejecutiva del PSOE de Sevilla ha aprobado por unanimidad este miércoles las incorporaciones a la dirección provincia de Gabriel Santos, alcalde de El Viso del Alcor; José López Ocaña, alcalde de El Coronil, y Eduardo Miguel Rodríguez Ortiz, secretario general del PSOE de Camas y concejal, como vocales de la Ejecutiva y el nombramiento de Carolina Casanova, exalcaldesa de Santiponce, como secretaria de apoyo a los grupos en oposición. Estos nombramientos cubren las vacantes que dejaron tres compañeros socialistas que presentaron ayer su renuncia.

Antes de la reunión de la Ejecutiva, la secretaria general, Verónica Pérez,ha asegurado que la dirección provincial sigue trabajando con “absoluta normalidad, centrada en la defensa de los intereses de los sevillanos y sevillanas”.

Cuatro dimisiones en el PSOE de Sevilla marcan el futuro de Susana Díaz

Hasta cuatro miembros de la dirección provincial del PSOE de Sevilla han presentado su renuncia al mostrar sus discrepancias en el modo en que su secretaria general, Verónica Pérez, afronta la dirección del partido a nivel provincial. De hecho, este jueves se ha convocado un acto para tratar el presente y futuro de los socialistas a nivel autonómico. Pérez es uno de los apoyos fundamentales de Susana Díaz, cuyo futuro al frente de los socialistas en Andalucía aún no está nada claro.

Según la información adelantada por Europa Press, esta tarde presentarán su dimisión ante la Ejecutiva provincial Jerónimo Guerrero, exalcalde de El Coronil, ex diputado provincial y miembro del Comité Director del PSOE-A; Manuel Domínguez, secretario general del PSOE de El Viso del Alcor y ex diputado provincial, donde fue portavoz del grupo durante ocho años, y Carmelo Cubero, exalcalde de El Real de la Jara y secretario general del PSOE local. Por otro lado, ya la semana pasada, el alcalde de Camas, Rafael Recio, también presentó su dimisión.

Ante la complicada situación se ha convocado para este jueves, a las 19,00 horas, un encuentro en la Casa del Pueblo de El Viso del Alcor, un acto al que acudirán los socialistas de la comarca para explicar los motivos de estas dimisiones.

Jerónimo Guerrero, ex alcalde de El Coronil, en declaraciones a El País, ha dejado claro la posición de los socialistas que han dimitido: «La Ejecutiva de Sevilla no es más que una sucursal de Susana Díaz, las reuniones no duran más de quince minutos y no se discute ni en los comités provinciales».